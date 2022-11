El que avisa no es traidor: quedan pocas horas para que la jornada oficial de Black Friday llegue a su fin. Aunque algunos ecommerce alargarán sus ofertas el fin de semana e, incluso, activarán otras nuevas el lunes, fecha en la que finaliza la temporada de descuentos masivos con el Cyber Monday, es importante exprimir hasta el último segundo del Viernes Negro para asegurar el ahorro. Sabemos que, con el aluvión de ofertas que hemos recibido las últimas horas, las ganas de comprar se han ido disipando. Pero, quizá, esto se deba, a que no has encontrado esos chollos en los que, realmente, merece la pena invertir.

¡Tranquilos! Que en 20deCompras nos hemos propuesto seleccionar las últimas ofertas del día más jugosas para que finiquitéis vuestras compras de Black Friday por todo lo alto. Y, creednos, ¡os van a encantar y a convencer! Eso sí, antes de seguir leyendo, os lanzamos una advertencia: vais a querer que sean vuestras (¡sí o sí!), así que no nos culpes de haberte generado una necesidad. Esperamos que las disfrutéis y os despidáis, así, por todo lo alto del Viernes Negro... ¡hasta el año que viene! O, quizá, hasta mañana para aprovechar los últimos coletazos de nuestras tiendas favoritas.

Últimas (buenas) compras del Black Friday

Freidora de aire Cecofry Advance Precision. Pasa de costar 189 euros, a ser tuya por solo 99 en Amazon.

Su cestillo tiene una capacidad de 5,5 litros. Cecotec

Aspiradora Dyson V8 Total Clean. Pasa de costar 399 euros, a ser tuya por solo 299 en la web de Dyson.

Dyson v8 TotalClean Dyson

Zapatillas Vans Filmore Decon, para ellas. Su precio habitual en Amazon ronda los 55 euros, pero en el Black Friday parten de 32.

Este modelo clásico tiene inspiración 'skater'. Amazon

El ordenador portátil Lenovo IdeaPad 1. Pasa de costar 399 euros, a ser tuya por solo 299 en Media Markt.

Es una buena apuesta para renovar nuestro viejo portátil. Mediamarkt

El aceite corporal Golden Radiance, de Freshly Cosmetics. Su precio habitual es de 26 euros, pero, por tiempo limitado, ahora puede ser tuyo por 13.

Este aceite nutre en profundidad y mejora el aspecto de la piel al instante. Freshly Cosmetics

