A estas alturas, pocos son los usuarios que no se han despedido de los cables de sus auriculares bluetooth. Y, no, no es una cuestión de moda, sino de comodidad: al ser inalámbricos, podemos hacer deporte sin barreras, escuchar nuestra play list sin cortarnos con la coreografía o disfrutar de una novela en Audible mientras hacemos las tareas de casa. Todo ello, con el plus de autonomías de larga duración que logran que nos olvidemos de la carga. ¿Se puede pedir más? Sí: que los buenos modelos disponibles en el mercado estén sujetos a una rebaja black que nos permita llevárnoslos a mejor precio del habitual.

En 20deCompras, nos hemos propuesto este Black Friday encontrar un modelo que cumpla con todas las prestaciones básicas que podemos exigirles a unos auriculares bluetooth y, después de un rastreo exhaustivo por las ofertas negras de Amazon, podemos decir... ¡que tenemos uno que te va a encantar! Atento, porque por 10 euros puedes estrenarte este Viernes Negro con este modelo de más de 2.800 valoraciones, 30 horas de autonomía y sistema de control táctil. ¿Quieres saber qué más va a ofrecerte por tan poco dinero?

Este modelo tiene 30 horas de autonomía asegurada. Amazon

Estos auriculares, que son una auténtica ganga del Black Friday, nos ofrecen un sonido estéreo 3D, para escuchar nuestra playlist favorita (o algunas de las 90 millones de canciones del servicio Music Unlimited de Amazon, con 90 días de pruebas gratuitos). Este modelo emplea tecnología bluetooth 5.0, lo que le brinda una compatibilidad variada con diferentes dispositivos que estén a un máximo de 10 metros de distancia. Funcionan mediante control táctil y permiten realizar llamadas, coger las entrantes y otras funciones. En cuanto al uso, una vez los hayamos emparejado con el gadget que queramos, se conectarán automáticamente al sacarlos del estuche de carga. Incluso son impermeables en un grado bajo para que podamos llevarlos mientras practicamos deporte o con una lluvia fina.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.