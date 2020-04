Qué características deben tener unos buenos cascos inalámbricos (y unos muy rebajados que las reúnen todas)

Hace un par de años, los auriculares, cuanto más grandes eran, mejores. Sin embargo, con la irrupción de los AirPods de Apple -y el furor que causaron sus muchas prestaciones-, la moda de los circumaurales pasó al olvido para dejar paso a la de los casos diminutos, con tecnología bluetooth y sin cables que faciliten cualquier rutina que se quiera llevar a cabo, bien sea una llamada convencional mientras se preparan algunos de los postres que más sensación están causando en las redes sociales o para no perder pie de lo que nos dicta nuestro monitor de gimnasio virtual.

Claro que, con una demanda que, aún a día de hoy, no para de crecer cada día, solo se puede esperar una oferta amplia y variada en la que dar con los auriculares perfectos no siempre es sencillo... Si no se tiene muy claro qué es lo que deben tener unos cascos para ser una buena compra. Para empezar, es importante que el material con el que están fabricadas las almohadillas se adapte a nuestra oreja, así como que reúna una serie de características técnicas que velen por la mejor calidad de sonido. Por ello, hay que atender a la impedancia y a la sensibilidad, para saber cuál es la calidad del sonido (y si puede ser dañina para nuestro oído); a la versión y perfil de bluetooth, para asegurar que es compatible con el resto de dispositivos a los que los queremos conectar; y, por supuesto, también a la autonomía de su batería, pues de ello dependerá las horas que podamos disfrutar de los cascos sin cargas.

En Amazon, hemos dado con unos que, además de reunir todas estas características y gozar de un diseño ergonómico in-earpara velar por la comodidad del usuario, están muy rebajados durante las próximas horas. Compatibles con sistemas Iphone y Android, estos auriculares son de QueenDer y cuestan poco más de 25 euros. ¿Te animas a hacerte con una de las unidades del stock del gigante de las compras?

Los auriculares 'bluetooth', de QueenDer. Amazon

Cinco características que los convierten en imprescindibles

Alta calidad de sonido. Es uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir cascos inalámbricos y estos superan las expectativas en lo que ha sonido se refiere. Para ello, emplean la tecnología estéreo inalámbrica por ambos canales. Además, dispone de un sistema que evita las pérdidas de conexión para mantener la calidad del sonido. A todo esto, se suma su tecnología de reducción de ruido que filtra el sonido exterior para que no interfiere en lo que estás escuchando. Disponen de grabadora. Los cascos de QueenDer incorporan un micrófono que permite filtrar el ruido externo para conseguir una grabación de calidad. Emparejamiento automático con el teléfono. Para que solo tengas que preocuparte de escuchar música, estos auriculares se conectan de forma automática con el teléfono al abrir el estuche de carga. Carga rápida. Los auriculares de QueenDer se cargan solos en el estuche y, con una sola carga, permiten disfrutar de cinco horas de música o de llamadas telefónicas. Son multifunción. Además de poder escuchar música, este 'gadget' permite responder y colgar una llamada, usar a Siri y otras funciones útiles para el usuario con control táctil. También permiten que puedas compartir tu audio con quien quieras.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.