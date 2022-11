Amazon calienta motores para su Black Friday ofreciendo gratis 90 días de suscripción a Music Unlimited

Más allá de ser uno de nuestros ecommerces de referencia, Amazon también es uno de los favoritos por los servicios que nos ofrece. Y no, no nos referimos a los envíos gratis de los que podemos disfrutar si somos miembros Prime si no a suscripciones que podemos disfrutar pertenezcamos o no a ese club. Si somos ávidos lectores, Kindle Unlimited pone a nuestra disposición más de un millón de títulos a los que podemos acceder de forma ilimitada. Si preferimos los audiolibros, Audible es nuestra plataforma. También disponen de un servicio de películas y series y de uno de música ilimitada, entre otros.

Normalmente, podemos probar estos servicios durante 30 días de forma gratuita para luego, si nos ha convencido, pagar la suscripción mensual que tenga cada plan. Pero el gigante del comercio online activa, de vez en cuando, promociones especiales que amplían estos periodos de prueba. ¡Y Music Unlimited tiene una muy interesante! El streaming musical de Amazon, que cuenta con más de 75 millones de canciones, ofrece ahora tres meses de prueba gratuito (seas o no Prime) si te suscribes antes del 11 de enero.

Si no sabes en qué consiste este servicio de Amazon, desde 20deCompras te contamos que nos permite acceder a un catálogo de 90 millones de canciones, para que todos los suscriptores puedan encontrar la canción, el artista, el álbum o el género que más le apetece en cada momento. Con acceso ilimitado y siempre sin anuncios para evitar interrupciones, esta plataforma se está alzando como una de las favoritas del streaming musical, pues, entre otras virtudes, dispone del servicio de escucha sin conexión con saltos ilimitados y manos libre con Alexa. Respecto a la calidad de sonido, este servicio ofrece un audio tridimensional envolvente para que disfrutemos de cada nota de la canción, incluso dispone de siete millones de melodías en definición sonora Ultra HD.

Si todo lo que te hemos contado te convence, ¡no pierdas la oportunidad de probar gratis Music Unlimited durante tres meses aprovechando el pre Black Friday de Amazon!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.