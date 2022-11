Aún quedan horas para disfrutar (¡y ahorrar!) en el Black Friday, pero el aluvión de ofertas hace ya un par de horas que nos ha cegado... ¡Ya no sabemos ni qué teníamos en nuestra wish list ni en qué ecommerce hemos buceado! Pero, tranquilos, desde 20deCompras, además de nuestro minuto a minuto en el que no dejamos escapar ningún chollo, hemos recopilado alguno de los productos que más están triunfando en esta jornada negra de descuentos.

Sí, como lo lees: no queremos que se os pase ninguna oferta interesante para que, si entra dentro de vuestro presupuesto o vuestras cartas de Navidad (sí, el Viernes Negro es la ocasión perfecta para ahorrar con los regalos), podáis aprovecharlo. Así que, tomad nota, porque el top best sellers de Amazon, Nike, Springfield y otros ecommerce está bajo estas líneas. Preparados, listos... ¡que comiencen las buenas compras para ahorrar este Black Friday!

Los favoritos del Black Friday

Unos auriculares inalámbricos, por 10 euros. ¡No nos extraña que se hayan colado en nuestro top ventas! Y es que encontrar estos wearables por ese precio es irresistible, más cuando ofrecen 30 horas de autonomía, resistencia al sudor y a las gotas de lluvia y una compatibilidad variada con diversos dispositivos. ¿Qué más se les puede pedir?

Este modelo tiene 30 horas de autonomía asegurada. Amazon

Las zapatillas Vaporfly Next%, de Nike, 100 euros más baratas. No sabemos si porque los buenos propósitos del año que viene están a punto de empezar o porque Nike tiene auténticos ofertones, pero las zapatillas de running Vaporfly Next% han encantado a nuestros lectores. Si te decimos que ahora te ahorras 100 euros en su compra, ¿a qué todo encaja? Si quieres un modelo transpirable, cómodo y con una amortiguación reactiva... ¡no lo dejes pasar!

El modelo negro no es el único disponible en la web. Nike

El mini proyector de Yoton, 17 euros más barato. Vale, lo hemos entendido: las tardes de sofá, peli y mantita empiezan a ser los planes más recurrentes. De ahí que el mini proyector de Yoton haya triunfado entre nuestros usuarios. Su tamaño compacto, su capacidad para conectarse con diversos dispositivos (móviles, ordenador, videoconsolas, cables...) y su uso sencillo lo han convertido en todo un caprichazo, asequible, y en una buena opción para regalar esta Navidad. ¡Corre antes de que se agote!

Con 17 euros de descuento por el Black Friday. Amazon

Un smartwatch de Garmin, 160 euros más barato. En este medio digital, levantas una piedra... ¡y te salen mil runners! Lo sabemos porque os ha encantado el reloj inteligente Instinct Solar, de Garmin, un modelo que incluye un sistema de carga solar para que nunca te quedes sin batería cuando lo llevas puesto practicando deporte. Y, por supuesto, es impermeable.

Con una batería de 54 días, este modelo es uno de los más rebajados. Amazon

Los jerséis, de Springfield, por menos de 20 euros. Este Black Friday ha sido el de comprar productos para sobrellevar al invierno... ¡y los jerséis de Springfield os han encantado! Su variedad de tejidos, estampados y colores bien merecen la pena y, aunque es difícil decantarse por uno, nos ha fascinado el modelo de cuello alto con puños ajustados tipo jacquard.

Esta prenda merece estar en nuestro armario por su contraste de colores. Cortesía de Springfield

