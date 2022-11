"No soy libre, estoy esclavizada": Madrid se alza contra la trata en el 25-N

"Trabajaba en la calle, sin papeles y no tenía nada. Hacía cosas que no quería hacer, lloraba cada día", relata Abia (nombre ficticio) una mujer de origen Nigeriano que con esas "cosas que no quería hacer" hace referencia a las continuas violaciones y agresiones que sufrió como víctima de trata. Como ella miles de mujeres caen en las redes de la trata cuando sus captores les prometen un futuro mejor en Europa. Este año, en el Día Internacional para Eliminar la Violencia Contra la Mujer, el Ayuntamiento de Madrid hace un especial hincapié en la lucha contra la trata lanzando una campaña contra la explotación sexual bajo los lemas: "No soy libre, estoy esclavizada" y "No soy un objeto, soy una mujer" .

Abia vivía con su familia en Nigeria cuando una oportunidad de vida mejor llamó a su puerta, "me dijeron que podían darme un futuro, solo necesitaba reunir 30.000 euros para entrar en Europa", relata en una proyección durante el acto institucional con motivo del 25-N. Una vez llegó a Madrid estuvo tres días durmiendo en una estación de Renfe hasta que alguien de su mismo país, que residía en la capital, se puso en contacto con ella, "tenía que pagarles y trabajar para ellos. Me amenazaron a mi y a toda mi familia", explica.

Casi cuatro años sufriendo todo tipo de agresiones, violaciones y violencia contra ella. Paso de ser una mujer a convertirse en un objeto sin ningún tipo de derecho, hasta que una fría noche mientras estaba en la calle una Unidad Móvil de Concepción Arenal le invitó a resguardarse y le ofrecieron una bebida caliente, "me ofrecieron café para entrar en calor y les pregunté si era gratis. Me dijeron que sí y me ofrecieron ayuda, les dije que sí", relata.

Su camino no ha sido fácil, primero superó la barrera del idioma además de trabajar todo lo que había tenido que vivir. Actualmente Abia tiene un trabajo y puede llevar una vida con normalidad, "Mi familia no sabe nada de mi situación ni de lo que he vivido. Yo le diría a las mujeres que sigan adelante, que hay más en el futuro, más y más bueno", relata emocionada.

Este es uno de los miles de relatos de las víctimas de trata que han conseguido salir de esas redes de abuso continuo. Durante el acto la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís ha querido recordar la importancia de visibilizar la violencia de género que este año ha acabado con la vida de 38 mujeres y menores. "La violencia existe. La mitad de las personas que mueren en Madrid son mujeres víctimas de violencia de género. Por mucho que se quiera negar, está ahí", ha asegurado la vicealcaldesa.

Así, ha expresado que hay muchas mujeres que tienen mucho miedo y que el Ayuntamiento las está ayudando con un recurso para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género o para víctimas de explotación sexual. Considera la vicealcaldesa que son unos temas frente a los que hay que luchar "con absoluta determinación". "Seamos sentados", ha pedido, a la vez que ha asegurado que hay que rechazar todos los tipos de violencia porque sino la sociedad no va "a ninguna parte".

"Yo tengo más posibilidades de ser violada que ningún diputado o concejal solo por ser mujer", ha destacado Villacís, quien ha apuntado que "parece mentira" que haya que decir ciertas "obviedades". En esta línea, ha recordado que la violencia de género "es un hecho", aunque se pueden discutir las medidas más adecuadas para luchar contra esta lacra. En concreto, cree que la campaña publicitaria lanzada por el Ministerio de Igualdad es "un error enorme con fines políticos".

Por otro lado, antes de que diera comienzo el acto institucional todos los representantes municipales han guardado un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista y han posado con la pancarta a excepción del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Fernández, que se ha desmarcado de la camparta contra la violencia de género.