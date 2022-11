Ernesto Sevilla: "Ser cómico me ha causado mucha ansiedad, siempre he actuado borracho"

Toda cara tiene una cruz, y la de los cómicos a veces es la de hacer reír a pesar de no tener ese estado de ánimo divertido que les solemos atribuir. El humorista Ernesto Sevilla ha hablado de esa cara B del humor en el podcast en la plataforma Podimo, Malas Personas, que presenta Victoria Martín.

Sevilla ha dejado un poco de lado el humor para sincerarse sobre algunas cuestiones, entre ellas el comentado tema de su fracaso como presentador en los Goya de 2018: "Cuando presenté los Goya eso no fue un éxito que digamos […] La titularon la peor gala de la historia […] Fueron unas críticas horribles en todos los sitios y nos ponían a parir en todos los sitios", rememoraba.

El artista expresa también como se ha sentido en este tipo de situaciones en las que no todo es color de rosa con respecto a la gente que le rodea: "No me gusta nada cuando de repente tienes algo que es un fracaso absoluto, eres como un apestado. O sea, de repente el éxito, todo el mundo quiere ser tu amigo, pero cuando la cagas o cuando tienes algún tipo de fracaso pues de repente ahí notas quienes eran tus amigos de verdad".

Ernesto Sevilla trató de que todo aquello no le afectase. "Yo he sido muy inconsciente y en ese momento me la sudó bastante y además que nos reímos de todo eso además de verdad, genuinamente. Porque a mí me la sudaba realmente. Pero luego al cabo del tiempo sí que lo he ido pensando más".

También cuenta a la presentadora como él y Joaquín consiguieron pasar ese bache: "Aprovechamos esa corriente para hacer humor porque luego nos llevaron a El hormiguero, pero al día siguiente de la gala y ahí estuvimos leyendo todas las críticas y estuvimos cachondeándonos de eso e hicimos mucho humor gracias a eso, y eso fue muy divertido la verdad, pero luego al pasar el tiempo nos sacan el tema, o sea la gente no se olvida de eso, en cada entrevista te lo dicen…", hace ver el cómico.

Otra de las cosas que han comentado en la entrevista es la relación que tiene Ernesto con las chicas en general. El humorista se muestra rotundo en sus declaraciones: "Se me dan muy mal las relaciones con las chicas. Soy muy buen amigo pero muy mal novio […] Yo soy muy feliz solo y soltero […] Hace unos años que le pille el tranquillo y cuando le pillas el tranquillo a estar solo es lo mejor que hay".

Ernesto Sevilla no sólo es cómico, también ha probado como presentador, como guionista, como director e incluso como actor a lo que dice: "Me divierte muchísimo hacer pelis como actor, no te voy a engañar, no me siento actor, nunca me he sentido actor del todo, nunca me lo he acabado de creer lo de ser actor […] Me divierte mucho también aparte de actuar en pelis, crear la peli también desde cero o escribir guiones o dirigir o todos los procesos que son también casi que más divertidos que actuar", dice sobre su faceta interpretativa.

Por último, Sevilla ha hablado también de cómo era su faceta como cómico y cuál era su situación en los shows que ofrecía: "Estuve dos años por ahí actuando solo, que solo hacía esto, de jueves a domingo, y estaba ciego prácticamente de jueves a domingo, y casi sin dormir. Y de esos dos años no me acuerdo casi de nada, iba por ahí actuando completamente ciego", revela sobre su vida disoluta en aquellos tiempos.

Además, ha declarado que esta profesión, le producía cierta ansiedad: "Dentro de nuestro trabajo, que es como hacer varias cosas, ser cómico sí, me ha causado mucha ansiedad. Y además que, yo en realidad, soy muy tímido. Yo antes era mucho más tímido, antes de empezar a actuar, lo pasaba fatal. De hecho, tenía que salir borracho. Bueno, de hecho, siempre he actuado borracho. Muy pocas veces, he salido al escenario sobrio", confesaba.