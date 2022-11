La Junta defiende un Presupuesto "ambicioso y justo" frente a las críticas de la oposición por generar "desigualdades"

El Presupuesto andaluz de 2023 dio este miércoles un paso más hacia su aprobación definitiva tras superar el debate de totalidad en el Parlamento, que rechazó las tres enmiendas presentadas por los partidos de izquierdas gracias a la mayoría absoluta del PP, que defendió estas Cuentas como las "más ambiciosas y justas" en la historia de la autonomía frente a los ataques de la oposición, que acusaron al Gobierno andaluz de generar «más desigualdad» con un Presupuesto que, afirmaron, es «histórico» gracias a las transferencias del Estado y a los fondos europeos.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, incidió en que los presupuestos del próximo año se consolidan como el "eje vertebrador" del Estado de bienestar, y aseguró que son unas Cuentas "para todos, de mirada amplia y de miras altas", que ofrecen una "red de seguridad a las familias andaluzas y un marco de tranquilidad para las empresas".

Tras repasar las principales cifras del proyecto, que supera los 45.000 millones de euros con partidas récord en Sanidad y Educación, España recalcó que este Presupuesto, que entrará en vigor el próximo 1 de enero en sustitución del prorrogado de 2021, "contribuirá a que Andalucía sea una comunidad atractiva para vivir, para trabajar y para invertir". Y ello, resaltó la consejera, gracias a "herramientas que son claves, como unos servicios públicos de calidad, una política fiscal que estimula la economía y apoya a las familias, y la apuesta decidida del Gobierno andaluz por la simplificación administrativa, la transformación digital y la revolución verde".

El PSOE-A, en cambio, defendió su enmienda a la totalidad a un Presupuesto que "da la espalda a los problemas que sufren familias, trabajadores, pymes, jóvenes o autónomos", en el que "las desigualdades se agravan" y que, por tanto, "cierra los ojos a la realidad" al haberse elaborado "con la cabeza en Madrid y el corazón en Génova". Así lo manifestó el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, que incidió en que si estas Cuentas son históricas es gracias a "los fondos extraordinarios que ha recibido Andalucía del Gobierno de Pedro Sánchez". Por tanto, añadió, el Presupuesto de 2023 es "una viva muestra de quién pone recursos y quién los quita".

En esta línea se pronunció también la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que sostuvo que "sin las transferencias del Estado y de fondos europeos, estaríamos ante un Presupuesto de recortes" que "lleva al vacío, a la nada, donde llevan las políticas caducadas que son fruto de otro tiempo". Nieto planteó que el Ejecutivo de Juanma Moreno "no gobierna una comunidad autónoma idílica", ya que "ningún indicador ha mejorado", aludiendo en este punto a "unos niveles de pobreza inaceptables en 2022".

También la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, lamentó que estos "no son unos presupuestos sociales", pues no ofrecen respuesta a la elevada inflación ni a la "incertidumbre". Mientras que Vox, único grupo que no ha presentado enmienda a la totalidad, pidió "menos género y más ayudas a las familias", al tiempo que consideró estas Cuentas un "examen" para ellos y para el Gobierno de Moreno, afirmando que "esto va más allá de Andalucía" y que "tenemos que demostrar desde" la comunidad que "existen una alternativa a Pedro Sánchez".

Una vez superado el debate, el proyecto presupuestario continuará su tramitación en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, donde quedará fijada la "cifra global del mismo y la de cada una de sus secciones", que no podrán alterarse sin acuerdo previo entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno a través de las enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación concluye el 2 de diciembre.