Carolina España: "Nadie se quedará atrás porque el bienestar de los andaluces es lo primero para la Junta"

Están siendo días intensos para la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, responsable de elaborar, junto a un amplio equipo, la que quizás sea la ley más importante de un Gobierno. El de Juanma Moreno aprobó el pasado viernes el Presupuesto de 2023, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, con cifras que vuelven a ser de récord: 45.604 millones de euros, con más de un 60% de gasto social y partidas nunca antes vistas en Sanidad o Educación.

¿Es más fácil elaborar un Presupuesto cuando se cuenta con mayoría absoluta y, por tanto, la certeza de que saldrá adelante?Siempre es complicado y este año nos encontrábamos con una situación de mucha incertidumbre. Pero Andalucía ha acumulado en los últimos tres años un crecimiento superior a la media española y un mejor comportamiento de su mercado de trabajo, lo que le permite afrontar con confianza los nuevos retos que plantea este escenario incierto. Además, en Andalucía elaboramos unos presupuestos para todos los ciudadanos, los que han votado a este Gobierno y los que no, algo que no resta dificultad. Aun así, es cierto que saber que contaremos con el respaldo parlamentario suficiente para aprobar el Presupuesto siempre es tranquilizador.

¿Qué supone para Andalucía tener nuevo Presupuesto y no uno prorrogado como ahora?Devuelve la normalidad presupuestaria a Andalucía tras un año gestionando un presupuesto prorrogado que no respondía al contexto económico y social de la comunidad de este año ni, en consecuencia, atendía como correspondía las necesidades de los andaluces.

La partida de Sanidad es histórica y contempla la incorporación de 544 profesionales más. ¿Podrán mantenerse también a los 12.000 sanitarios Covid cuyo contrato vence a finales de año?Es una medida que debe estudiar la Consejería de Salud y de la que, pese a existir ya conversaciones, no hay nada firme. No en vano, siempre hay que partir de la base de que la intención de este Gobierno es mantener el máximo número de empleos siempre, tanto en este caso como en otros.

Una de las patas importantes de estas cuentas son los fondos europeos, pero la oposición ha puesto en duda la capacidad de la Junta de Andalucía para gestionarlos. ¿Qué tiene que decir?El de 2023 será un Presupuesto que aprovechará al máximo los fondos europeos, con 5.489,4 millones de euros. Respecto a esas críticas, es importante dejar claro que, en el caso de los fondos Next Generation, nos hemos encontrado con serias dificultades para hacerlos llegar a las empresas y a la población. Son fondos que vienen ya definidos en lo que hay que gastárselos, sin ningún tipo de cogobernanza, sin contar con las necesidades específicas de las comunidades. Exigen muchos requisitos y la plataforma informática con la que deberían gestionarse aún no funciona y debería haber estado lista hace más de un año. No obstante, en Andalucía vamos a hacer un buen uso de ellos y en 2023 se van a presupuestar inicialmente 1.218 millones. Y, para que no se escape ni un solo euro de los fondos estructurales del marco 2014-2020, hemos acelerado en la certificación. Y mire cómo hemos multiplicado la velocidad: lo que antes tardaba cuatro años, ahora se hace en seis meses.