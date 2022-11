El precio de legislar para una minoría. Solo el 4,7% del votante del PSOE está "muy de acuerdo" con la decisión de eliminar el delito de sedición. Es un porcentaje realmente muy bajo, lo que no le ha impedido a Sánchez tomar una decisión tan controvertida. El presidente arriesga enfrentándose no solo a la mayoría de los españoles, sino a sus propio electorado, pero confía en que el efecto se diluirá con el paso de los meses, antes de que toque ir a votar. Acierte o no, nadie podrá decir que tenemos un presidente que no asume riesgos.