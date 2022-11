David Verdaguer, en 'El Hormiguero': "Mi hija se duerme con las películas que hago"

El Hormiguero arrancó la semana con la de David Verdaguer, que presentó en el espacio de Antena 3 su nueva película, Reyes contra Santa, que se estrenó el 18 de noviembre en cines.

Verdaguer protagoniza esta comedia navideña donde los Reyes Magos, hartos de que Santa Claus les quite protagonismo, deciden vengarse sin saber que esa guerra despertará a un enemigo común mucho más peligroso.

.@DavidVerdaguer nos presenta “Reyes contra Santa”, una comedia navideña que ya está en cines #VerdaguerEH pic.twitter.com/Vz9L4Skigf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 21, 2022

Pablo Motos agradeció al actor su presencia en el programa: "He dormido solo una hora por trabajo, ansiedad y que me duele una muela", afirmó el invitado.

El intérprete, nada más sentarse en la mesa, se percató de un detalle que pocos habían comentado sobre la altura de su silla: "¿Estoy más bajo que tú?", le preguntó al valenciano.

El conductor del programa, sorprendido, le contestó: "Llevo 17 años con la silla a la misma altura, si me cuelgan los pies...", pero Verdaguer le pidió un cojín para elevarse y estar a la misma altura que Motos: "te vamos a traer el cojín de Lolita", aseguró el presentador.

Ya más cómodo, el invitado habló sobre la película: "Interpreto al rey Gaspar, siempre me dan el personaje triste", explicó. "Él es el Ciudadanos de la Navidad", añadió el valenciano.

Verdaguer señaló que "me llevé a mi hija Lupe, de cinco años, a ver la película y le gustó mucho, porque normalmente se duerme con todas las que hago porque son un poco indie".

El intérprete también destacó que "la barba de Gaspar es totalmente mía", pero Motos no se lo creyó: "Soy una persona muy mayor como para que me engañes...". El gerundense le explicó que "tengo poco pelo por el cuerpo, pero la barba me la dejé durante tres meses y es totalmente mía".