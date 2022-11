Igualdad lanza su campaña para el 25-N dirigida a los hombres "que ejercen el machismo"

El mensaje del Gobierno para este 25-N tiene un emisario y receptor fundamental: los hombres. La campaña presentada este lunes por el Ministerio de Igualdad para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (este viernes, 25 de noviembre) se ha centrado en el papel de los hombres "que ejercen el machismo", sean o no conscientes de ello, tal y como ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.

Para Rodríguez, la campaña de este año sienta un "precedente" por varios motivos. En primer lugar, porque se dirige "a los agresores" y "a los machistas", tras décadas de políticas públicas y mensajes dedicados únicamente a las mujeres. "Si una de cada dos mujeres hemos sufrido violencia machista, ¿dónde están los agresores y cuál es el papel de los hombres en general en la lucha contra el machismo?", ha planteado la número dos de Irene Montero.

Por ese motivo, el lema de elegido para este año ha sido "¿Entonces quién?", y pretende ser un llamamiento a todos los hombres en la lucha contra el machismo. Un lema que, según ha explicado Rodríguez desde la sede del Ministerio, parte para hacer frente al Not all men (no todos los hombres") y apela a la reflexión de aquellos hombres que participan en actos o conversaciones que validan el machismo y la violencia de forma consciente o inconsciente. "Conversaciones que igual se dan en un grupo de WhatsApp de hombres, comportamientos que tienen por la noche para poder tener relaciones sexuales, y cómo se validan aquellos que tienen que ver con la cultura sexual", ha ejemplificado la secretaria de Estado.

1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.



Si no vas a hacer nada para pararlo,#EntoncesQuien? pic.twitter.com/Ni5HcnIcfb — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) November 21, 2022

La idea, ha explicado Rodríguez, es "que el sujeto emisor de esta campaña no sea el Ministerio de Igualdad, ni las feministas, sino que sean hombres hablando a hombres. Una sociedad que no valida a los machistas". "Esta campaña va dirigida a aquellos que ejercen el machismo, pero que son recuperables", ha insistido, haciendo hincapié en la reflexión de los más jóvenes que "muchas veces" participan en "campañas de validación".

En definitiva, el Ministerio de Igualdad busca con esta campaña acabar con el "tabú" que considera que supone hablar del papel de los hombres en las situaciones de machismo que se dan en todos los ámbitos de la sociedad, y con ello "darle la vuelta al iceberg" para "analizar aquellos ámbitos en los que todavía hay machismo, por muy residual que pueda ser". "Creemos que el mensaje 'No violes' es más importante que decir 'Evita ser violada", ha concluido Rodríguez.