El consistorio madrileño ha cumplido el 100% de las 21 medidas frente a la violencia de género que dependen de este. Tras tres años de su aprobación se han cumplido las medidas prioritarias para erradicar la violencia contra las mujeres, que han servido de hoja de ruta para las políticas de igualdad del Ayuntamiento de Madrid durante este mandato.

Entre las medidas cumplidas, destaca la puesta en marcha del primer centro de España para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género en noviembre de 2021, que ha atendido ya a 91 mujeres en extrema vulnerabilidad, así como la implantación de la metodología No Second Night para la atención temprana a las mujeres sin hogar; el centro de emergencia para víctimas de trata, que completa la red de atención municipal y que abrió sus puertas en enero de este año; la implantación de un recurso con plazas de semiautonomía para mujeres víctimas de violencia de género; así como la próxima inauguración de un nuevo centro para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual que complementa el centro de crisis 24h, y el tercer Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, ambos programados para enero de 2023.

Además, el área social, a través de la Dirección General de Igualdad, ha cumplido con el compromiso de visibilizar la violencia que sufren colectivos más vulnerables, entre las que se encuentran las mujeres mayores de 65 años, mujeres con discapacidad y víctimas de trata con fines de explotación sexual. Además, las campañas de sensibilización lanzadas por el Ayuntamiento también se han dirigido a los jóvenes para evitar conductas violentas a través de las redes sociales.

Repaso de las 21 medidas

Las campañas de sensibilización han sido una de las medidas principales. Están dirigidas a toda la población pero sobre todo a los más jóvenes. Campañas como "Si te controla no es amor" y "Ama sin control", fueron orientadas a la violencia que se ejerce a través de las redes sociales, y también dirigidas a visibilizar la violencia sufrida por mujeres mayores de 65 años, mujeres con discapacidad o víctimas de trata.

El Proyecto Transversal Madrid Violencia Cero, enriquecido con la web violenciacero.es, acoge infinidad de contenido destinado a los centros educativos que quieran hacer uso de ellos. Uno de los últimos módulos en incorporarse fue un bloque sobre la LGTBIfobia.

Otra de las medidas más innovadoras es la dirigida a las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. En febrero 2021, se presentó un diagnóstico para conocer el impacto de la violencia en mujeres con discapacidad intelectual en Madrid. En él se planteaban propuesta de mejora que se han ido poniendo en marcha, como la formación a todas las profesionales de la red de atención a víctimas. Además, la campaña del 25N del año pasado, bajo el lema "Rompe el Dato", se centró en poner voz a la realidad que sufren muchas mujeres.

En relación con la prevención de la violencia sexual, el paso más relevante de este mandato es la profesionalización de los Puntos Violetas de las fiestas de distrito y los grandes eventos de ciudad. En primavera de 2021 lanzamos la campaña "¡Ni una!", que se ha mantenido hasta este 2022 y que ha llegado a casi 7 de cada 10 madrileños. El Consistorio sigue trabajando en un nuevo convenio con el Área de Seguridad y Emergencias para prevenir la violencia sexual en el ámbito del ocio nocturno.

Las mediadoras interculturales han sido una parte clave en estas medidas. Han estado en colaboración con Red Artemisa y con la Fundación Secretariado Gitano, que son expertas en esta materia. Además, en el marco de la "Mesa de mujeres gitanas por la igualdad" se realizaron el pasado 15 de noviembre unas jornadas de formación para profesionales.

El pasado mes de julio se aprobó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres del Ayuntamiento de Madrid, integrado por representantes del Ayuntamiento, organizaciones representativas de intereses sociales y personal experto. Este tiene como finalidad constituir un espacio de reflexión y medición del impacto de la violencia contra las mujeres y de evaluación de las políticas públicas.

La red municipal de Espacios de Igualdad viene realizando actividades grupales y comunitarias para implicar a los hombres en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Sólo en lo que va de 2022 se han llevado a cabo 81 actividades de este tipo.

Detección y atención

Uno de los puntos clave para luchar contra la violencia de género es la detección temprana de la misma. Ya está terminado el protocolo de coordinación entre la DG de Igualdad y la de Servicios Sociales, con el objetivo de mejorar la detección temprana de casos de violencia. En cuanto a las actividades de formación, se han llevado a cabo cursos para que el personal de servicios para personas mayores y las trabajadoras sociales de los distritos puedan detectar casos de violencia.

En relación con la detección y atención a mujeres mayores, en 2020 se elaboró el primer diagnóstico de un Ayuntamiento sobre la violencia de género contra mujeres mayores. Asimismo, han llevado a cabo acciones formativas para la detección de violencia de género tanto en Teleasistencia como en el Servicio de Ayuda a Domicilio, llegando a más de 500 profesionales. Otro de los objetivos fue poner en funcionamiento la primera unidad móvil dedicada especialmente a la atención a mujeres mayores y con discapacidad en 2021.

A finales de 2019 abrió el primer Centro de Crisis para Víctimas de Violencia Sexual 24 horas de España. Tras la evaluación del dentro y observar las necesidades que presentan las mujeres usuarias, el consistorio ha decidido abrir en enero del 2023 un nuevo centro para dar una atención a largo plazo a las víctimas de agresiones sexuales. Este centro también servirá para trabajar con sus familias, algo fundamental al tener en cuenta que la mayoría de violaciones, abusos y agresiones se produce en el ámbito más cercano de la víctima.

El Ayuntamiento no contaba con centros ni programas de atención al sinhogarismo específicos para mujeres. En 2021 se inauguró el primer centro de España para mujeres sin hogar víctimas de la violencia de género. También se ha puesto en marcha el programa No second night, basada en la atención temprana, en sacar de la calle a cualquier mujer que detecten por primera vez para aumentar sus posibilidades de recuperación.

Durante 2021 también se inauguró el primer Centro de Emergencia para Víctimas de Trata de España, Mariana Pineda. Alojaron un total de 65 personas (48 mujeres y 17 menores) y dos de cada tres mujeres salen del centro por haber cumplido los objetivos. Además, este año la campaña del 25N pone el foco en las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, uno de los colectivos más vulnerables.

Esto lleva a otro de los puntos principales: las mediadoras para trata. Ya se encuentra incorporada la figura de la mediadora intercultural en los equipos que atienden a las víctimas de trata, tanto en el Centro Concepción Arenal como en el centro de emergencia para víctimas de trata. Asimismo, han ampliado los equipos con especialistas en inserción sociolaboral, un aspecto esencial para que estas mujeres puedan seguir adelante con sus vidas.

Medidas para lograr una autonomía socioeconómica

Actualmente el Ayuntamiento trabaja de la mano de la Comunidad de Madrid en el protocolo para la atención a víctimas de trata menores de edad, para lograr una coordinación y derivación eficaz en colaboraciones con la Policía Nacional y con la Fiscalía.

El tercer Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género es otro de los logros del mandato. En poco más de un mes, al comienzo de 2023, estará abierto y en funcionamiento. Han incorporado la figura de la psicóloga infantil, para poder atender a los hijos e hijas de las mujeres víctimas y que, hasta ahora no podían y se tenían que desplazar a un CAPSEM.

Autonomía de las víctimas

La inserción laboral de las víctimas siempre ha sido una de las prioridades del mandato. En 2021 presentaron al Foro de Empresas por Madrid un proyecto para fomentar la inserción laboral y han colaborado con la empresa PreZero en proyectos de formación para víctimas por el que ya han pasado 32 mujeres. También en el ámbito del Foro de Empresas, se está impartiendo formación en Mercamadrid a 11 mujeres más, hasta el próximo 15 de diciembre. Además, hace dos años el Ayuntamiento firmó un convenio con la Agencia para el Empleo, que ha permitido que 500 mujeres hayan logrado un contrato de trabajo.

Además, el Plan de Empleo incluido en las 21 medidas se completa con la colaboración con MARILLAC, que desde el año pasado se ha dirigido especialmente a mujeres de más de 50 años. Y destacar el papel que hacen los Espacios de Igualdad en la orientación laboral y en el fomento de habilidades laborales entre las mujeres.

El Ayuntamiento ha seguido llevando a cabo cursos de formación para personal municipal de diversas áreas de gobierno y servicios municipales, incluyendo la Policía Municipal. También el Ayuntamiento ha participado y colaborado en formaciones y jornadas organizadas por la Comunidad de Madrid.

Coordinación de recursos

Una de las principales herramientas que el Consistorio ha dado continuidad son los Comités de Crisis cuando ocurre un asesinato por violencia de género. Comités donde analizan los casos e intentan mejorar la atención a las víctimas. Por otro lado, siguen avanzando en el diseño de protocolo de coordinación y actuación rápida para atender a menores en casos de violencia de género de la mano de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene competencia.