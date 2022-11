3 de cada 10 de las mujeres con discapacidad no denuncian las situaciones de violencia, según un estudio presentado por CEMUDIS

En un acto realizado en el Hotel Ilunion, al que asistieron representantes del mundo asociativo, sanitario e institucional, la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) publicó el Informe Final del Estudio para la prevención e identificación de situaciones de violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad desde el ámbito sanitario.

La ceremonia fue inaugurada por Marta Valencia Betrán, presidenta de CEMUDIS, quien destacó la importancia de presentar las conclusiones más relevantes de este Informe Final, que busca aportar información actualizada a los equipos sociosanitarios, para que sean conocedores de los indicadores de violencia y los procesos de intervención con mujeres y niñas con discapacidad.

Además, la presidenta aseguró que "esperamos que este Informe, junto a la Guía y el Protocolo de actuación, constituyan un aporte sustancial, para que el ámbito sanitario se consolide como un espacio seguro al que las mujeres y niñas puedan acudir para denunciar las situaciones de violencia a las que se enfrentan".

Previo a la ponencia técnica del Informe, tuvo la palabra Ignacio Campoy Cervera, vocal asesor del Real Patronato sobre Discapacidad, quien destacó la relevancia del Estudio a la hora de realizar un certero análisis de la situación de las mujeres con discapacidad, con el objetivo de impulsar políticas públicas de calidad. Por su parte, Elisa Nieto Maestros, vocal asesora de la Delegación de Gobierno Contra la Violencia de Género, celebró la publicación del Informe para seguir conociendo y combatiendo la realidad sumergida de invisibilidad en materia de violencia machista.

Falta de formación de los sanitarios

Por otra parte, Laura Seara Sobrado, consultora de Género en Red Talento Consultoras, luego de resaltar el intenso trabajo hecho por CEMUDIS para brindar una radiografía completa de la violencia hacia las mujeres con discapacidad, brindó un repaso minucioso de los resultados finales del Estudio.

La consultora recalcó la opinión unánime del personal sanitario demandando formación especializada que les permita atender adecuadamente a niñas y a mujeres con discapacidad, especialmente a las que han vivido situaciones de violencia de género.

A su vez, aportó cifras recabadas en las conclusiones del Informe Final. Por un lado, sólo el 35% de los y las profesionales consideran que las mujeres con discapacidad encuentran en el ámbito sanitario un espacio cómodo para comunicarse y denunciar posibles situaciones de violencia.

Además, en materia de accesibilidad, Laura Seara Sobrado resaltó que el 89% de profesionales niega la existencia de mecanismos de apoyo en el centro sanitario en el que trabajan, que posibiliten que las mujeres con discapacidad accedan sin acompañante a la consulta en casos de dificultad para comunicarse.

Finalmente, destacó que es muy alto el porcentaje de mujeres que deciden no denunciar, un 72%. La razón principal es el miedo, la vergüenza a que no les crean, sentirse juzgadas o la creencia de que no sirve de nada presentar la denuncia.

El cierre del acto, estuvo a cargo de la secretaria de CEMUDIS, Mónica Álvarez San Primitivo quien agradeció la acogida que tuvo la presentación del Informe y remarcó la importancia de que las investigaciones tengan en cuenta indicadores de discapacidad y género, con el objetivo de combatir la invisibilidad.

El Estudio se llevó a cabo gracias a la cofinanciación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, el Instituto de las Mujeres y Fundación ONCE y estará disponible en la web de CEMUDIS.