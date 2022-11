Carlos Contreras, doctor en Derecho animal: "La experimentación animal es moralmente injustificable y no obtiene resultados fiables"

Los conocidos Lush Prize han otorgado este año el premio Concienciación Pública ha Carlota Saorsa y el Dr. Carlos Contreras por la denuncia interpuesta y la investigación realizada por Saorsa sobre el laboratorio Vivotecnia de Madrid, que está acusado de maltrato animal a raíz de unas impactantes imágenes difundidas por la organización Cruelty Free International (CFI).

El Lush Prize ofrece un fondo global de premios para apoyar iniciativas que pongan fin o sustituyan los ensayos con animales, repartiendo este año 250.000 libras entre los diez profesionales y organizaciones de siete países diferentes que han sido nominados.

Carlota Saorsa y el Dr. Carlos Contreras, abogado de CFI, Doctor en Derecho animal por la UAB, miembro de Intercids (Operadores jurídicos por los animales) han sido premiados en la categoría Conciencia Pública, que reconoce a las personas y organizaciones que ayudan a la concienciación de la sociedad acerca de los ensayos con animales.

"Estamos muy contentos de recibir este reconocimiento por el trabajo que se ha hecho, tanto la investigación de Carlota como después el de CFI, diseminando y creando concienciación pública sobre este tema", declara Contreras.

Desde el punto de vista legal, el proceso se encuentra en curso, aunque el abogado de CFI cree que hay indicios suficientes para considerar que se ha cometido un delito de maltrato animal. "Ahora corresponde a la justicia establecer si se ha violado el Código Penal en cuanto a materia de maltrato animal", expresa.

Hay que recordar que, a falta de una resolución del juicio, el 1 de junio de 2021, la Comunidad de Madrid cesó la suspensión temporal del laboratorio tras dar el visto bueno a las medidas preventivas y correctoras solicitadas para garantizar la protección de los animales y evitar que se produjeran hechos como los que salieron a la luz.

Por lo tanto, a día de hoy, el centro ha recuperado su actividad con normalidad, algo que provocó el levantamiento de todos los colectivos animalistas y algunos partidos políticos a favor del bienestar de los animales.

"Todos desearíamos el fin de la experimentación animal"

Ha sido más de un año y medio muy difícil para Carlota, de la cual no se ha desvelado la identidad, quien "tuvo que vivirlo y verlo en persona", explica el Dr. Contreras preguntado por 20minutos. "Para cualquier persona con un poco de sensibilidad, ver las imágenes y los vídeos es emocionalmente perturbador, así que no puedo imaginar lo que supuso para ella, una persona que se preocupa por el bienestar y los derechos de los animales, verlo en persona", añade.

La mayoría de los experimentos con animales no llevan a ningún lugar, ni obtienen resultados fiables

"Ella está contenta por el reconocimiento, pero no ha sido un camino fácil. Ahora lo que desearíamos todos es el fin de la experimentación animal, que no existiesen más Vivotecnias", pide el abogado de CFI.

El Doctor en Derecho Animal considera "moralmente injustificable" la experimentación con animales. "No solo en un nivel ético, tampoco es práctico porque la mayoría de los experimentos con animales no llevan a ningún lugar, ni obtienen resultados eficientes. No son fiables", defiende.

"Que un experimento funcione con animales no garantiza que funcione con humanos", añade. "A día de hoy, hay otros modelos y tecnologías que son más eficientes y que no suponen el sufrimiento o el maltrato de los animales".

En este sentido, el Dr. Contreras recuerda que "detrás de la experimentación hay intereses económicos y políticos". "Existen criaderos de animales que están destinados exclusivamente a la experimentación", asegura.

La experimentación con animales en España

"Nuestra sociedad está concienciada con el tema de los derechos de los animales", afirma el portavoz de Carlota. "Pero la ley siempre va más lenta que la moral de la sociedad y los estándares éticos. Por eso es nuestro trabajo que la ley represente ese avance hacia una experimentación más respetuosa. No es un tema de dolor, sino de dignidad".

El abogado de CFI recuerda un estudio realizado por la Fundación BBVA que afirmaba que ocho de cada diez personas consideran que los animales tienen dignidad. "La gente no mira para otro lado", añade.

La ley siempre va más lenta que la moral de la sociedad y los estándares éticos

En España durante 2021, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se utilizaron 557.257 mamíferos (entre los que se incluyen, ratones, ratas, conejos, perros, gatos y hurones) en experimentación y otros fines científicos (incluyendo la docencia).

Excepto con los grandes simios (orangutanes y gorilas), está permitida la experimentación con el resto de animales, siempre y cuando éstos no se encuentran en listados de protección o conservación de la especie, de ahí que, por ejemplo, se utilicen perros o gatos.

Además, el abogado de CFI recalca un error gravísimo que se comete en esta industria es que "no se utiliza la información de otros ensayos que se han hecho de sustancias similares en los ensayos en curso, por lo que hay mucha repetición, algo que no se puede permitir".

Un cachorro de Beagle usado para una investigación en Vivotecnia. Cruelty Free international

Por suerte, a medida que la tecnología avanza, cada vez podemos permitirnos más el dejar a los animales fuera de los experimentos ya que, en el momento en el que se desarrolla un método alternativo que facilite los mismos resultados, la legislación obliga a usarlo.

"La experimentación con animales no se justifica porque hay alternativas mucho más eficientes y con mejores resultados", explica el Dr. Contreras. "Además, no podemos olvidar que los animales son seres sintientes, no debemos ser ajenos a su sufrimiento y a su dolor".

El Doctor en Derecho animal menciona como ejemplo "los procedimientos de predicción computarizados, que ayudan a entender qué ocurriría si se mezcla un químico con un baremo X". "También se pueden utilizar células in vitro o incluso los embriones de animales", concluye.