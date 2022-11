¿Necesitas renovar el microondas? Estos tres modelos están entre los más vendidos de Amazon y cuestan menos de 75 euros

¿Alguna vez te has parado a pensar para qué usas el microondas? Seguro que la primera respuesta que te viene a la cabeza es para calentar la comida. Pero, en realidad, este pequeño electrodoméstico lleva años ganando protagonismo de forma silenciosa. Descubrir las posibilidades de los estuches de vapor de Lékué abrió la puerta a una nueva forma de preparar los alimentos más sana, rápida y que mantiene todos los nutrientes. Y, desde entonces, no hemos parado: carnes, pescados, huevos... todo se puede cocinar al microondas. Por no hablar de las recetas dulces que pueblan las redes sociales con postres que se preparan en menos de cinco minutos.

Pero los microondas no son eternos y una mañana nos encontramos con que el aparato ha dejado de funcionar y la luz no se enciende. Así que, vuelta al cazo para calentar la leche. Echamos de menos la limpieza y la rapidez de este electrodoméstico a la hora de preparar cualquier receta. Y, además, resulta que nos ayuda a ahorrar energía ya que gasta mucho menos que el horno o la placa. Así que toca renovarlo, Black Friday mediante. Pero, para elegir el modelo que más se ajuste a nuestras necesidades, debemos tener en cuenta tres características principales: la potencia, la capacidad y si cuenta o con funcionalidades como el grill para tostar pizzas, por ejemplo.

En el catálogo de Amazon hemos encontrado tres microondas que cumplen todos estos requisitos y que cuestan menos de 75 euros. ¿Te interesan?

Tres modelos por menos de 75 euros

- Negro y con frontal de espejo de Cecotec. El Microondas All Black Grill de Cecotec es nuestro favorito, tiene 700 vatios de potencia y 20 litros de capacidad. Incluye grill, 9 niveles de funcionamiento y temporizador de 30 minutos. Su diseño en negro es elegante y cuenta con un espejo frontal fácil de limpiar.

Su puerta tiene espejo frontal. Amazon

- Una opción con grill y 6 niveles de potencia. El modelo MW-20IG de Grunkel tiene 20 litros de capacidad y función de descongelación. Como las opciones anteriores cuenta con una potencia de 700 vatios.

Un modelo por menos de 70 euros Amazon

- De Orbegozo y en tres colores diferentes. Este microondas Mig 2130 de la firma italiana tiene 20 litros de capacidad, hasta 900 vatios de potencia, 5 niveles de funcionamiento y tres funciones combinadas. Además, de un temporizador de 30 minutos. Razones por las que tiene la etiqueta Amazon Choice por su buena relación calidad/precio.

Un modelo muy vendido de la marca italiana. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.