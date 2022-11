El tango acertó

Hace justo dos décadas, un enorme petrolero se rompía en las costas gallegas y nos obligaba a grabarnos, con dolor, la palabra chapapote. El Prestige expulsaba hacia nuestras costas miles de toneladas de crudo, pero en este tiempo, como denuncian las asociaciones ecologistas, no se han llegado a estudiar todas las consecuencias de tamaña catástrofe. Gardel entonaba aquello de que "20 años no es nada" y, en verdad, en muchas cosas no se ha avanzado lo suficiente.