Kiko Hernández es el protagonista de la mayoría de temas que trata Sálvame últimamente. En medio de su presunta relación con Fran Antón y su conficto con Belén Ro, el colaborador de la tertulia de Telecinco y exconcursante de Gran Hermano ha recibido la propuesta de concursar en Supervivientes.

Así lo ha hecho saber este jueves en la tertulia de Telecinco. El programa de tardes estaba tratando las posibles pruebas de una relación romántica entre el colaborador y el actor cuando, en una vuelta de publicidad, le susurraba algo a Jorge Javier Vázquez. El presentador se ha sorprendido y le ha pedido que lo dijera en voz alta.

Antes de decir nada, el tertuliano ha ido a buscar al director para que le diera el visto bueno. Y así lo ha hecho: "Puedo contar oficialmente que me acaban de ofrecer ir a Supervivientes". Tras el anuncio, todos sus compañeros y el público se han levantado a aplaudirle.

"¡Qué bien!", ha gritado Lydia Lozano, emocionada con la noticia. No obstante, Hernández no parecía especialmente contento y le ha susurrado algo a Jorge Javier. "¿Del cero al diez cuántas ganas tienes?", pero el tertuliano no ha contestado. "Me ha dicho que no sigamos por ahí", ha aclarado el presentador.

Y es que, antes del anuncio oficial, le habían preguntado a Kiko Hernández si iría al reality de supervivencia. "No lo sé", había respondido. Sin embargo, comentaba que sería la primera vez que podría ir. Tras ello, ha llegado la propuesta.

Pese a no querer hablar del tema, Jorge Javier Vázquez le ha lanzado bromas sobre el asunto: "¿Cuando vayas a Supervivientes quieres que la visita sea la de Fran Antón?". "Por supuesto", ha respondido Hernández.

"Yo de ti me iría a Supervivientes para olvidarme de esto", bromeaba el presentador en plena conexión con el reportero José Antonio en Vejer de la Frontera, que se encontraba investigando en el tipo de relación que mantendría con el actor.

Finalmente, Kiko Hernández decidía pronunciarse sobre el tema, concretamente para hacer partícipe a Chelo García-Cortés: "Si voy a Supervivientes quiero que tú me defiendas", le ha propuesto a su compañera. "Me encantaría ir a defenderte por una sencilla razón", le contestaba. "Sé perfectamente que puedes jugar muy bien ahí y sé que tú aguantas", le animaba la tertuliana.