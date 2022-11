Kiko Hernández estalla tras los mensajes de Belén Ro en 'Sálvame': "Voy a poner en el contrato no coincidir nunca contigo"

Ni la mediadora con la que ha hablado Sálvame ni Jimmy Giménez Arnau han conseguido apaciguar el conflicto entre Belén Ro y Kiko Hernández. Durante el intento del programa de Telecinco de este miércoles por solucionar la pelea entre ambos colaboradores, Rodríguez le ha enviado un mensaje a María Patiño que ha desatado la ira del tertuliano.

"No estoy viendo nada, pero puedes decir con toda la libertad del mundo que no volveré a mirar a Kiko Hernández a la cara nunca más en mi vida. Este es el único y último mensaje que voy a mandar en mi vida", ha leído Patiño.

Kiko Hernández estaba esperando otro tipo de reacción, y dicho mensaje le ha hecho cambiar de opinión: "Antes del mensaje te iba a decir que has estado muchas veces en mi casa y hay dos personas que te tienen adoración, y me da tanta pena... Ya no por mí, si no por lo que tú sientes por esas personas y ellas por ti".

Kiko Hernández en 'Sálvame'. Mediaset

"Pero me da igual que ya no me mires a los ojos. Es más, lo voy a poner en contrato: no coincidir nunca. Me da mucha pena, porque te estás quedando muy sola", le contestaba el colaborador mirando directamente a la cámara. Hernández ha insistido en que no van a coincidir, y que es "muy feo" y "ridículo" lo que ha hecho.

"Pensaba que había una posibilidad de reconciliación y de reírnos poco a poco de esto, pero parece que no", ha continuado el tertuliano. "Parece que al que le debes dinero y lo ha ido contando por ahí he sido yo", ha lanzado.

Tras las palabras de decepción de Hernández, se ha retirado un minuto de plató y, contra todo pronóstico, Belén Ro volvía a enviarle un mensaje a María Patiño, que le ha alterado al momento. Así lo ha hecho ver durante la conexión en directo con Víctor Sandoval: "Belén, no. Te estás cargando esto".

La colaboradora se ha negado a leerlo, pero finalmente y pese al debate entre los colaboradores y las recomendaciones, Kiko Hernández se ha retirado para conocer esa segunda opinión de Rodríguez. El tertuliano ha decidido no reaccionar y no compartir los detalles, y ha insistido en hablar del asunto con Fran Antón.

No obstante, se ha encendido con un tercer mensaje que le ha mostrado Patiño, y ha lanzado claros mensajes a Belén Rodríguez: "Te vas a cagar, porque conoces la versión dulce, no la versión heavy. Ahora si que vas a tener que llamar a la policía. A la policía no, a los G.E.O. Gilipollas". Pese al gran enfado del colaborador, se ha disculpado por sus palabras antes del final del programa.