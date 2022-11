El incendiario polígrafo que se hizo Belén Rodríguez en Sábado Deluxe el pasado 5 de noviembre ha tenido numerosas consecuencias y han llevado a que la periodista desaparezca de los medios durante un tiempo. Mientras tanto, Sálvame ha intentado contactar con ella y se ha desplazado frente a su casa para intentar verla, provocando que ella llamara a la Policía.

El programa de las tardes de Telecinco lleva casi dos semanas hablando sobre las declaraciones de su colaboradora (o excolaboradora, no se sabe), especialmente las que se refieren al dinero que ha prestado. Kiko Hernández, quien era su amigo íntimo, ha sido el más damnificado, pues algunos compañeros le han asegurado que ella no habló bien de él mientras le pagaba la deuda y, finalmente, le pidió que se lo devolviera antes de tiempo porque no se fiaría de él.

Del mismo modo, parece que Belén Ro también habría tenido algunas malas declaraciones sobre algunos amigos, lo cual ha sorprendido a todos. Por ello, varios tertulianos se han desplazado hasta el balcón que hay frente a la casa de la protagonista en Madrid, desde Carmen Borrego hasta las presentadoras Terelu Campos y María Patiño.

Los últimos en acudir este martes fueron Kike Calleja y Lydia Lozano, vestida de militar, que se llevaron, quizá, la peor parte. Y es que Rodríguez, que estaba en su vivienda, decidió llamar a la Policía, quien terminó pidiéndole al equipo de grabación que se identificara.

"Se acaban de marchar los tres agentes que han estado en el 'piso espía'. Nos han identificado tanto a mí como a los compañeros, y a los cuatro chicos que viven en este piso", informó Kike Calleja. "Según cuenta Belén, estaría haciéndose un delito contra su dignidad e intimidad".

Sin embargo, el reportero continuó con su labor: "En principio, si no grabábamos nada de lo que había dentro de la casa, no habría ningún problema".

Tras lo sucedido el martes, este miércoles Belén Rodriguez ha roto finalmente su silencio, y lo ha hecho en redes sociales. A través de Twitter, ha retuiteado un mensaje en el que un tuitero le muestra su apoyo junto a un vídeo de Kiko Hernández insultándola por llamar a la Policía.

Pero, además, escribió un mensaje en el que daba las gracias a las autoridades. "Gracias a la Policia por alejarme de los presuntos delincuentes. Gracias especialmente por protegerme de los presuntos delitos que se han cometido sobre mi intimidad en mi domicilio. No sé qué hubiera hecho sin vosotros".