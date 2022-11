Kiko Hernández se escapa a Cádiz junto a su íntimo amigo Fran Antón

Después de que hace unas semanas salieran unas fotografías de Kiko Hernández y Fran Antón, que, según Lecturas, se han vuelto inseparables, parece que esa relación -"de amistad y trabajo", según aclaró el propio Kiko en Sálvame- se afianza cada vez más.

Según informa este miércoles la misma revista, el tertuliano y el actor han pasado un fin de semana muy cómplices en Vejer de la Frontera, Cádiz, donde Fran estrenaba su última obra de teatro, Chavela Vargas. Viva de tanto morir, de la que es director.

La publicación detalla que Fran y Kiko pasaron la noche en una casa de alquiler muy recogida de esa localidad gaditana. Al día siguiente, los dos se fueron de escapada a Málaga. Eso sí, a medio camino pararon en una gasolinera de Algeciras -donde fueron fotografiados- para comprar provisiones.

Kiko atraviesa uno de sus peores momentos televisivos de toda su carrera. El colaborador, que volvió a Sálvame después de unos meses alejado de la pequeña pantalla, está inmerso en una polémica personal que parece estar pasándole factura.

El madrileño admitió estar "destrozado" por la polémica con Belén Rodríguez, tras confesar que fue ella quien habló de los 100.000 euros que le prestó hace tiempo.

"No está haciendo frente a una realidad y no lo entiendo. A mí lo que me preocupa de todo este asunto es: '¿qué coño le pasa a Kiko?'. No lo sabemos nadie, sinceramente", reflexionó Jorge Javier, sobre las últimas apariciones de su compañero.

El presentador manifestó su preocupación por el momento que podría atravesar Kiko: "No sé si como amigo... Entra aquí y no nos cuenta nada... Ya como compañero de trabajo me preguntó qué le está pasando. Debemos preocuparnos por Kiko, no por las fotos", dijo, haciendo referencia a las imágenes del madrileño con el citado actor.

Además, el de Badalona aseguró que no reconoce a Kiko Hernández y que desconoce qué le puede estar ocurriendo, pero, a la vez, lanzó una seria alerta sobre él: "Debemos preocuparnos", manifestó, avisando al resto del equipo, en tono muy serio.