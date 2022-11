Durante los ocho meses que Laura de Chiclana, reportera de Informativos Telecinco, ha pasado en Ucrania informando acerca del curso de la guerra contra Rusia, la periodista ha tratado de mantener la calma ante las cámaras. Este jueves, pese a su estado físico, lo ha vuelto a conseguir.

En boca de todos ha contactado, como es habitual, con Laura para conocer la última hora acerca del conflicto. Sin embargo, la periodista no ha podido evitar ser sincera y afirmar que no se encontraba bien: "Son muchos meses aquí. Estoy con un ataque de ansiedad en estos momentos".

Pese a la insistencia de Diego Losada para frenar la conexión y pedir a los compañeros que, si volvía a ocurrir, le informasen de ello para evitar exponer a los reporteros, Laura de Chiclana ha pedido transmitir la información a la audiencia: "Podemos continuar, pregúntame, de verdad".

Así, la comunicadora ha confirmado que, en las últimas horas, los investigadores han explicado que habían descubierto alrededor de 60 cuerpos con signos de tortura: "Las investigaciones continúan porque se espera que vayan a aparecer muchísimos más cuerpos y cámaras de tortura, incluso puede haber entierros masivos. Han encontrado once habitaciones de detención en Jersón, en cuatro de las cuales se sabe que ha habido torturas".

Además, desde Mykolaiv, Laura de Chiclana ha apuntado que los últimos ataques a las centrales energéticas están dejando a las ciudades "completamente desabastecidas, sin luz y sin agua": "Nosotros mismos nos tenemos que acercar a este punto con garrafas para recoger agua. El problema es que es salada, procedente del mar".

"Algunos nos han llegado a decir que tienen que beber este agua porque la economía aquí está muy mal. Muchas personas ya no tienen dinero para poder seguir viviendo y dependen de la ayuda humanitaria", ha señalado la reportera. "Este agua, nosotros lo utilizamos para ducharnos o para las tareas domésticas. Para beber, vamos al supermercado y compramos agua, pero no siempre hay disponibilidad", ha agregado.

Por su parte, Diego Losada ha alabado el trabajo de su compañera: "Entre todo esto que tenéis que hacer, que se llama 'sobrevivir', sacáis hueco para informar y conectar con nosotros. Entendemos que por eso estás afectada". De Chiclana ha apuntado que no es la primera vez que sufre ansiedad antes de un directo.

"Es desagradable. Notas que estás saturada, que tu mente no puede más. Son muchos meses, muchas vivencias. Te afecta mucho lo que estás viviendo y viendo aquí, las desgracias de las personas de las llegas a hacer tuyas, personales. Ves cómo intentas ayudar, pero no puedes salvar a las personas. No puedes salvar a las personas. Nuestra labor aquí es comunicar, transmitir. Yo no soy voluntaria y muchas veces llegamos a puntos extremos en los que tu cabeza, aunque tú quieras ponerte una coraza y ser fuerte, hay momentos en que se rompe y tu mente explota", ha confesado la periodista.

Losada ha recalcado la enorme labor de los periodistas que están cubriendo el conflicto armado entre ambos países y, una vez más, ha halagado a Laura: "Eres muy buena periodista, pero también eres humana y eso es maravilloso. Todo nuestro ánimo desde aquí. Te lo agradecemos, en nombre de todos. Toda la fuerza. Y si tienes que parar, para. Eres humana. Gracias, Laura de Chiclana".