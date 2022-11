El expresidente ruso Medvedev dice que el suceso en Polonia prueba que "Occidente se acerca a una guerra mundial"

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dimitri Medvedev, ha afirmado este miércoles que el impacto de un proyectil en territorio polaco y las acusaciones contra Moscú demuestran que "Occidente se acerca a una guerra mundial".

"El incidente con el supuesto 'ataque con misiles' de Ucrania contra una granja polaca demuestra sólo una cosa: al lanzar una guerra híbrida contra Rusia, Occidente se acerca a una guerra mundial", ha dicho Medvedev a través de un breve mensaje en Twitter.

Tras el incidente el territorio polaco, el Ministerio de Defensa de Rusia tildó de "provocación deliberada" las acusaciones sobre su implicación. Asimismo, indicó que el Ejército no ha realizado ataques a objetivos cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, a la par que ha incidido en que las fotografías de los restos de misiles demuestran que no es el armamento utilizado por Rusia.

Por contra, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, hizo un llamamiento a la "acción" como respuesta al "ataque con misiles rusos" sobre Polonia, territorio de la Alianza Atlántica, y que pone en alerta a "la seguridad colectiva".

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado que es "improbable" que el proyectil fuera disparado por Rusia, al tiempo que ha abogado por completar la investigación sobre el suceso. "Hay información preliminar que pone eso en duda", ha dicho, en referencia a la posibilidad de que Rusia lanzara el proyectil.

Por su parte, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha afirmado que las autoridades polacas no tienen pruebas concluyentes sobre quién está detrás del lanzamiento de misiles, si bien ha precisado que los proyectiles eran de fabricación rusa. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, confirmó este miércoles en Varsovia que su país no invocará el artículo de la OTAN que prevé consultas entre aliados cuando esté amenazada "la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes". "Lo que puedo decir que es la mayoría de las pruebas que hemos recogido indican que no será necesario invocar el Artículo IV de la OTAN en este momento".