Zelenski matiza ahora que no está seguro "al cien por cien" de lo ocurrido en Polonia y que se unirán a la investigación sobre el misil

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha suavizado sus declaraciones tras el reciente impacto de varios misiles en territorio polaco y ha asegurado que se desconoce "al cien por cien" qué pudo ocurrir, de tal forma que no se podría acusar aún a ninguna de las dos partes.

"No podemos decir específicamente que fuese la defensa aérea de Ucrania", ha dicho, en alusión a la hipótesis que ha cobrado fuerza tras las investigaciones preliminares realizadas por las autoridades de Polonia y los sucesivos contactos en el seno de la OTAN.

Zelenski, que ha participado en el Bloomberg New Economy Forum de Singapur, ha abogado en una entrevista por esclarecer las circunstancias de este suceso, un día después de insistir en que los proyectiles caídos en Przewodow eran rusos y no ucranianos.

"No lo sé al cien por cien. Creo que el mundo tampoco sabe al cien por cien qué ocurrió", ha asegurado el mandatario ucraniano, a pesar de que en un discurso en este mismo foro ha vuelto a mostrarse "seguro" de que "era un misil ruso".

También ha reconocido que las fuerzas ucranianas activaron sus sistemas de defensa para tratar de frenar la cascada de misiles que cayeron ese martes sobre Ucrania, cuando hubo una ola de bombardeos sin precedentes desde el inicio de la invasión en febrero.

Sin embargo, Zelenski ha afirmado que sus asesores militares le han trasladado que las imágenes del cráter en el lugar donde se produjo la explosión demostrarían que no pudo deberse solo a los restos de un hipotético proyectil ucraniano.

En cualquier caso, tanto Varsovia como el conjunto de la OTAN se han ceñido a la tesis del accidente, si bien coinciden con Kiev en que Moscú es la parte responsable de la escalada de las tensiones bélicas. El Gobierno polaco no contempla por ahora activar ningún artículo del tratado de la Alianza Atlántica para abrir siquiera consultas.

Polonia permitirá participar a Ucrania en la investigación

Por su parte, Polonia permitirá que expertos ucranianos participen en la investigación sobre la explosión del misil. El portavoz del Consejo de Seguridad polaco, Jacek Siewiera, afirmó este jueves que "el presidente (Andrzej Duda) no ve obstáculos para que los ucranianos se unan a la investigación del incidente en Przewodów".

Según los medios polacos, el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional (NSDC) de Ucrania, Oleksiy Danilov, declaró poco antes que su país "está listo para proporcionar a nuestros socios las evidencias del rastro ruso. También esperamos información de los aliados sobre la base que los ha llevado a la conclusión final de que se trata de un misil de defensa aérea ucraniano".

En un programa de televisión polaco, Jakub Kumoch, responsable de política internacional de la oficina presidencial, afirmó que "ahora mismo hay muchos indicios de que uno de los misiles ucranianos para derribar misiles rusos no dio en el blanco, su sistema de autodestrucción no funcionó y este misil, lamentablemente, provocó la tragedia".

"Hay imágenes de vídeo", subrayó Kumoch. "Naturalmente, es material clasificado", enfatizó, tras explicar que "hay expertos polacos y estadounidenses" trabajando en la investigación "capaces de calcular la dirección desde la que vino el misil e incluso la cantidad de combustible que utilizó".

Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, declaró que "cada hora que pasa recopilamos más pruebas sobre este misil: es un cohete de fabricación soviética, probablemente de la década de 1980, que puede alcanzar objetivos a una distancia de incluso más de 150 km. No sabemos exactamente desde dónde se lanzó, así que no añadiré más. No quiero especular".

Las autoridades polacas continúan este jueves sus investigaciones para esclarecer todas las circunstancias sobre el impacto del misil y esperan concluir hoy las labores de limpieza.