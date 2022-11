Almeida, sobre la reforma de la malversación: "Las leyes en España no las hace el Congreso, sino los delincuentes"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado este martes como una "indignidad" y una "sinvergonzonería" la reforma del delito de malversación, y ha considerado que lo "más asombroso de todo" es que en España las leyes "no las hace el Congreso de los Diputados, sino los delincuentes".

Almeida ha señalado, durante una visita a las obras del Nudo Norte, que la reforma del delito de malversación es, desde el punto de vista político, una "indignidad" y una "sinvergonzonada total y absoluta".

Asimismo, desde el punto de vista jurídico, ha hecho el alcalde "dos reflexiones": "No hay un derecho penal de autor. Aquí no se juzga el delincuente sino el delito, y por tanto lo que hay que fijarse es en qué delitos ha cometido y no en quién lo ha cometido, y eso es el derecho penal de autor en este caso para el PSOE".

"Aquí en España el derecho penal de autor significa que si tú eres de izquierdas o beneficias a Pedro Sánchez el delito no es el mismo", ha abundado.

Y, por otro lado, Almeida cree que "lo más asombroso de todo" es que "aquí en España las leyes no las hace el Congreso de los Diputados sino los delincuentes".

"Esta ley -ha argumentado el alcalde- no la va a redactar el Congreso de los Diputados. Esta ley la van a redactar los delincuentes, los que cometieron el delito de sedición y los que cometen el delito de malversación de caudales públicos, y es muy preocupante en un estado de derecho que el código penal no sea competencia de los legisladores sino de los que han cometido los delitos".

A esa situación "hemos llegado en España", ha aseverado Almeida, que ha añadido: "Ya lo dijo (el presidente catalán) Pere Aragonès: esto lo han hecho ellos, esto lo han redactado ellos, y ellos fueron los que cometieron el delito de sedición y el delito de malversación de caudales públicos".

"Y la reforma del delito de malversación de caudales públicos, ¿qué es? ¿Por homologarnos a Europa como la sedición? ¿O no?", se ha preguntado, y se ha contestado con un “no, dicen que es porque en el delito de malversación de caudales públicos no es lo mismo metértelo en el bolsillo que dar un golpe a la democracia en Cataluña, no es lo mismo metértelo en el bolsillo que defraudar 680 millones de euros del dinero de los andaluces para perpetuar el régimen socialista en Andalucía".

"Eso les debe parecer que no es lo suficientemente grave como llevárselo al bolsillo", ha remachado Almeida.