Miles de transportistas piden la "dimisión" de la ministra Raquel Sánchez y no descartan organizar marchas lentas de camiones 

Varios miles de transportistas se han manifestado este lunes por el centro de Madrid para reclamar al Gobierno que se cumpla el decreto ley aprobado en agosto que, entre otras cosas, prohíbe trabajar por debajo de costes.

Convocados por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, los manifestantes han portado pancartas en contra del Gobierno y de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a quien han pedido que dimita al grito de "¡ministra, dimisión!".

La concentración, sin embargo, no ha cumplido las expectativas de los convocantes, que esperaban unos 30.000 manifestantes y la cifra se ha quedado muy por debajo. "Unas 3.000 o 4.000 personas como mucho", según las estimaciones de agentes de la Policía Nacional desplegados a lo largo del recorrido.

"Parece que no han contado muy bien. A lo mejor se han saltado a alguno porque yo aquí veo muchos más", ha valorado Manuel Hernández, presidente de la Plataforma convocante y cara visible de esta protesta, como ya lo fue en los paros del pasado mes de marzo que pusieron contra las cuerdas a la cadena de distribución logística española. De hecho, su nombre ha sido coreado por los asistentes cuando ha llegado a la concentración.

Hernández ha reclamado al Gobierno que se impongan "sanciones ejemplares a los incumplidores" con la normativa vigente en materia de contratación por encima de los costes de explotación y que haya "más inspecciones" para controlar que se cumple la ley.

"La Plataforma ha denunciado que se está contratando por debajo de coste, y con pruebas, pero el Ministerio no está haciendo absolutamente nada. No quiere actuar", ha subrayado.

Además, ha advertido al Ejecutivo de que no descartan acciones más contundentes si no atiende a sus demandas, como por ejemplo marchas lentas de camiones o cortes de autopistas. "Todo es posible. No nos vamos a dejar engañar, que quede muy claro", ha dicho el líder de la Plataforma. Eso sí, espera "que esto no se convierta en un pulso" con el Gobierno "que no llevará a ningún sitio, sino a calentar mucho más la situación".

Hernández también ha cargado contra las asociaciones de transportistas que no se han sumado a la protesta ni al paro indefinido que ha convocado su Plataforma: "Lo que es lamentable y triste es que haya organizaciones que dicen que son de transporte y no estén aquí con los camioneros. Son unos vendidos. Son unos subvencionados y uno de los problemas para arreglar este sector".

Manuel Hernández ha encabezado la manifestación en Madrid. José González

La manifestación ha comenzado frente al Ministerio de Agricultura, al lado de la estación de Atocha, y ha recorrido el Paseo del Prado, Recoletos y la Castellana hasta la sede del Ministerio de Transportes. Los convocados han lucido banderas de España y de la mayoría de comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla y León, Asturias, País Vasco, Cataluña o la Comunidad Valenciana, pues muchos han llegado desde fuera de Madrid.

Es más, algunos han llegado a la capital en sus propios camiones, que han aparcado junto al estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. La Policía no ha permitido que estos camioneros accedieran al centro de Madrid con sus vehículos y todos los manifestantes han completado el recorrido a pie.

"Para no ganar, mejor parar", "No queremos subvenciones, queremos soluciones", "Esto es una ruina" o "Raquel Sánchez, si el Real Decreto no cumples, al transporte lo hundes", se podía leer en algunas pancartas. También se ha lanzado algún petardo de gran potencia, aunque la manifestación se ha desarrollado sin incidentes.