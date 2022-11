Los testimonios de los transportistas que han tomado las calles de Madrid: "Si tuviera 30 años le pegaba fuego al camión"

De Jaén, Mérida, Valencia... camioneros de muchos lugares de España han llegado este lunes a Madrid para participar en la manifestación convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Exigen un trabajo digno que les permita cubrir costes.

"Yo tengo dos camiones y llevo 13 días parado. Si esto no se arregla, no sé lo que voy a hacer. Ahora mismo, al precio que está el gasoil, el camión gana más dinero parado que andando", afirma Juan Antonio Zaragoza, camionero llegado desde Linares (Jaén). "Si tuviera 30 años seguro que le pegaba fuego al camión, pero tengo 57 y con la edad que tengo no me queda otra, tengo que echar para adelante", subraya.

"Venimos a Madrid porque hubo unos acuerdos que no se están cumpliendo. Los precios se están tirando, el gasoil está por las nubes y no nos hacen ni puñetero caso. Simplemente pedimos que nos dejen trabajar y sacar nuestra casa adelante", denuncia Pablo, de 59 años y procedente de Valdepeñas (Ciudad Real).

Este transportista cuenta que a él mismo le han ofrecido trabajar a pérdidas: "Hace un par de semanas me ofrecieron hacer una faena de ida y vuelta, de la zona de Murcia a Valladolid, y resulta que he echado cuentas y me sale el kilómetro a 1,10 euros. A eso le quito el peaje y no llega a un euro el kilómetro. Eso es imposible porque no cubro gastos. Como mínimo tendría que salir el kilómetro a 1,50 o 1,60 euros para llegar a final de mes".

Esa práctica, lamenta, es demasiado frecuente en el sector: "Te puedo asegurar que hay gente que trabaja por debajo de coste y eso es vergonzoso. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, eso es la ruina".

También critica que compañeros aceptan cargar y descargar la carga, otra de las quejas de la Plataforma que ha convocado los paros: "Algunos transportistas que van con dos o tres palés se los cargan y se los descargan ellos mismos, ya sea porque van con prisas o por lo que sea. En parte tenemos la culpa los transportistas por hacerlo".

Teresa, camionera de Algeciras con 15 años de experiencia, también asegura que ha vivido ese tipo de situaciones: "A mí me han ofrecido trabajar por debajo de coste, pero no lo voy a hacer. Soy autónoma y si mi camión no va a ganar dinero, me quedo en casa".

Cuenta, sin embargo, que sí conoce casos en los que transportistas aceptan encargos que no cubren sus costes: "Hay compañeros que están trabajando a pérdidas, pero al final no les salen las cuentas y tienen que vender el camión. Sabemos de compañeros que han perdido hasta su propia casa porque el camión lo tienen avalado con la casa"

Teresa, que trabaja junto a su marido compartiendo camión, asegura que solo piden "que se cumpla el decreto ley" aprobado por el Gobierno en agosto y que impide este tipo de prácticas abusivas en el sector: "Solo pedimos que la ministra nos escuche".

"La mayoría de los compañeros no puede seguir así porque cada día estamos peor. Tendremos que vender los camiones y nadie quiere un camión. Al final tendrán que conducirlos los militares", sostiene su marido, que ha venido con ella a la manifestación.

Paqui, camionera extremeña de 37 años, afirma que la manifestación de este lunes solo es el primer paso de lo que puede llegar si el Gobierno no atiende a sus demandas: "En Mérida tenemos ya preparados los camiones por si tenemos que salir y hacer marchas lentas o cortar autovías porque es la única manera de que nos escuchen".

"El Real Decreto aprobado en agosto se ha guardado en un cajón como si fuera papel mojado y volvemos a la casilla de salida. Estamos igual o peor que en marzo", destaca Álvaro, aludiendo a los paros de hace ocho meses.

"Hay precios de algunos viajes ridículos. A lo mejor ofertan viajes de unos 550 kilómetros a 450 euros, de los cuales solo el 70% se te va en combustible. A eso le tienes que sumar tus dietas, seguridad social, seguro del vehículo, impuestos, la financiación... al final en un viaje de ese tipo 'palmas' dinero", dice este transportista valenciano.