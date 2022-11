La detención de Nikolay, conocido como el 'asesino de los Ojos Muertos', ha supuesto que los medios de comunicación traten de dilucidar cuál es el perfil del presunto criminal. Tras las revelaciones del pasado miércoles, este jueves, Nacho Abad ha mostrado, en su sección de investigación de En boca de todos, nuevos audios.

El periodista y criminólogo ha destacado que las grabaciones que, en exclusiva, se han escuchado en el programa de Cuatro, fueron grabadas por el propio Nikolay antes de acabar con la vida de sus víctimas: "El viaje por la mente de este asesino se oscurece todavía más".

"Bueno, ya se ve que el alcohol actúa. He encendido mi momento de sobrado, Niko el sobrado. Hola, ¿qué tal? Sueño cosas que... buah... me cago en Dios, chaval, veo a caníbales sentados desnudos en cadáveres", exponía Nikolay a algunas personas de su entorno más cercano, justo antes de cometer los crímenes.

El matinal ha recuperado algunos de los audios en los que se puede apreciar cómo el presunto asesino habla consigo mismo. "Estos audios dibujan una metamorfosis que acaba convirtiendo a Nikolay en un presunto asesino en serie", ha señalado Nacho Abad.

Así, En boca de todos, ha mostrado algunos datos clave de él: actualmente, tiene 26 años, pero cometió, supuestamente, los crímenes con solo 23. De origen ruso, a los seis años se mudó a Alicante con su familia, donde ni estudiaba ni trabajaba. Obsesionado con los videojuegos, el sexo y el alcohol, las investigaciones apuntan a que podría tener una doble personalidad.

En el plató del programa, el psiquiatra José Miguel Gaona ha destacado que "este individuo, necesariamente, tiene que exhibir algún tipo de trastorno mental": "Recordemos que en este tipo de audios ya se encontraba en esos procesos criminales y podría estar dejando pruebas a posteriori. Hoy en día, todo el mundo puede estar viendo la televisión y el jurado puede salir de espectadores de este programa, con lo cual no me gustaría decir que tiene que ser un enfermo mental".

De acuerdo con Gaona, Nacho Abad ha destacado que el nuevo audio que se iba a escuchar le había dejado "perplejo". "Creo que lo mejor por ahora es que me relaje un poco solo para no estar ahí sacando mi puta sonrisa falsa delante de mis amigos. Yo me siento que estoy hecho mierda, y ya está, no tengo más que decir. Si sueño esta puta mierda y me despierto con un puto demonio delante de mí intentando hacer que la palme", señala Nikolay.

"No estoy llorando en una esquina. Estoy aquí, besando botellas. Estoy bien, pero claramente, todo podría ser mucho mejor. Vivo en una villa, tengo tres perros, dos padres, ¿de qué te quejas? Dos coches buenos... Y no hay nada de qué quejarse, hostia. Paso de estar aquí desahogándome, tío, no es mi estilo. Joder, macho, qué difícil es vivir a veces", agrega el presunto criminal en el audio.

Por su parte, la periodista María Jamardo ha destacado: "Con tantas cosas en su cabeza es fácil, de alguna manera y que se me entienda, empatizar con lo que él a sí mismo se preguntaba. Pero también denota que era consciente de lo que hacía, lo que pensaba y lo que sentía con sus actos porque es consciente de cuándo se encuentra bien o mal. También refleja un consumo de alcohol altísimo, no sé si también de otras sustancias. Imagino que con la investigación se irán dilucidando este tipo de detalles y, efectivamente, en algunas ocasiones quizás haya alucinaciones que puedan tener que ver con el consumo excesivo de alcohol".

El policía y abogado Carlos Segarra ha agregado: "No me atrevo a hacer ninguna valoración del estado mental de este hombre estando aquí el experto, pero sí voy a hacer una reflexión. Lo importante es que le hemos sacado de las calles y este hombre no va a volver a matar durante mucho tiempo o, a lo mejor, durante toda su vida. Eso es con lo que nos tenemos que quedar porque, recordemos, hay una tentativa de homicidio, dos más consumados y otro más en Rusia. Si a este hombre no se le saca de las calles, independientemente de su estado mental, seguiría matando indiscriminadamente".

Finalmente, el programa ha mostrado un nuevo audio en el que se puede apreciar que Nikolay se desdoblaba y hablaba consigo mismo. "Esos diálogos, en temas psicóticos, suelen ser internos, no externalizados, en los cuales la persona va verbalizando la pregunta y también la respuesta. Resulta un tanto extraño. Por otro lado, insisto, está dejando pruebas. Es probable que esté preconcibiendo pruebas para un futuro juicio en audio que las envía en estos monólogos casi interminables", ha destacado José Miguel Gaona.

"Fijaos, además, en que él mismo se va autodiagnosticando por si al receptor del audio le queda alguna duda, subraya: esquizofrenia, trastorno bipolar... Es decir, deja rastros de que él tiene algún tipo de patología mental. Pero este hombre, a pesar de lo supuestamente mal que está, no había pisado un psiquiatra, al parecer, al menos en España", ha sentenciado el psiquiatra.