La exclusiva la ha dado el periodista y criminólogo Nacho Abad en su sección de investigación del programa En boca de todos, que se emite en Cuatro cada día de 14.50 a 15.20. En el programa, Abad ha expuesto nuevos datos y testimonios que dan un giro a los delitos.

En este caso, conocido como el asesino de los Ojos Muertos, Nicolai, un joven de 23 años, se trasladó a un domicilio de Torrevieja (Alicante), donde apuñaló en el cuello a una mujer que se encontraba en el portal de su casa. Por fortuna, los gritos alertaron a un vecino y Nicolai tuvo que huir. La mujer consiguió salvar la vida, aunque aún mantiene la rigidez en el cuello, pues las puñaladas le alcanzaron uno de los nervios de la zona.

"Me despierto de ese sueño y estoy en una parálisis de sueño. Giro la cabeza y tengo una figura sin cara, solamente la boca abierta y con un cuchillo... y yo parando con mi antebrazo el cuchillo para que no me lo clave. Empecé a tener miedo de lo que mi cerebro me estaba haciendo a mí mismo. Me notaba... parecía un esquizofrénico por casa, un puto bipolar". Así arranca uno de los audios de Nicolai, el conocido como 'asesino de los ojos muertos' que se han escuchado este miércoles por primera vez. Los perturbadores audios del 'asesino de los ojos muertos'. (En boca de todos)

La obsesión criminal del presunto asesino le llevó a la zona de Los Montesinos, también en Alicante, donde apuñaló a un agricultor al que no conocía de nada. En esta ocasión, sí consiguió su objetivo. Tres meses después, su víctima fue una funcionaria a la que, supuestamente, estranguló en una acequia. Nicolai huyó con su madre a Moscú, donde tampoco pudo controlar sus impulsos y, asesinó a otra mujer.

Tal como ha destacado Nacho Abad, En boca de todos ha podido acceder a algunos de los perturbadores audios que Nicolai compartió con un conocido en mitad de la noche: "Tengo el cerebro que se me está aplastando por dentro, te lo juro. Últimamente tengo sueños inapropiados, para mí por lo menos. Y eso que yo tampoco es no sea pervertido. Sueño cosas que... me cago en Dios, chaval. Veo caníbales sentados desnudos en cadáveres".

En el plató, el psiquiatra José Miguel Gaona ha destacado que, quizá, Nicolai "está creando este testimonio para adelantarse a lo que le podría venir desde el punto de vista legal, que tampoco sería descabellado": "Hay un detalle que me llama la atención. 'Sueños inapropiados'. Es decir, él sabe lo que es propio de lo que es impropio. Sabe distinguir, tiene una conciencia de lo que puede ser bueno o malo".

Por su parte, la abogada Bárbara Royo ha apuntado que Nicolai habla de "sueños inapropiados" y "uno sueña con lo que se obsesiona": "El hecho de que le obsesione algo no quiere decir que esté loco. Hay que distinguir entre lo que es un psicópata, que es el malo, el que es capaz de pasar por encima del cadáver de su madre sin sentir ningún tipo de emoción interna y que puede tener algún trastorno psicológico o no; de un psicótico, que es el loco. A mí, por estos audios, me cuesta creer que este señor no sepa lo que hace y no distinga el bien del mal, que es lo único que interesa para ver si es responsable o no".

La periodista Patricia Peiró ha agregado que los compañeros del servicio militar de Nicolai señalaron que había regresado con "muchos problemas relacionados con el alcoholismo": "Había vuelto con una especie de paranoia". Unos datos que Royo ha comparado con el 'asesino de la Baraja': "Cuando volvió del servicio militar empezó a matar porque estaba engendrando una fantasía que, poco a poco, fue pasando a la realidad". Así, Gaona ha destacado que el servicio militar puede "ayudar" a que este tipo de personas cometan delitos, pero no se trata de un vector necesario para ello.

Para dar paso al segundo audio mostrado en el programa de Cuatro, Nacho Abad ha explicado que se trataba de "los 54 segundos más oscuros de Nicolai y sus obsesiones": "Mucho sexo hay que tener, hay que follar porque, si no, puedes despertarte y ver a los Teletubbies al lado de la cama. Mejor follar y ya está. Si fueras una tía, me molaría follar contigo porque me mola que vayamos los dos duro o los dos de chill. Aunque no me gusta follar de chill, para mí es muy aburrido".

"El martini va bien, para beberlo solo, de botella, en cinco tragos. De puta madre va. No te pones súper pedo, pero te saca la sinceridad de dentro, te hace sentirte sincero, muy fuerte, te sube el ego... Venga, otro trago", finaliza este segundo audio. Ante esto, Gaona ha destacado que lo que ocurre con el alcohol es que "desinhibe y actúa como ansiolítico, pero no es menos cierto que muchas personas con enfermedades mentales beben más de lo normal".

Tras escuchar los dos audios, el matinal se ha trasladado a La Olla, en Alicante, donde Nicolai residió desde el año 2017. Allí, En boca de todos ha podido hablar con Pascual Gomis, casero del presunto asesino, quien ha explicado que, al regresar de su servicio en el ejército, Nicolai le pidió trabajo como jardinero en su empresa: "Quería trabajar porque decía que no quería estar más en el Ejército". Sin embargo, Pascual no contrató a Nicolai.

En 2020, la familia de Nicolai se marchó de la localidad alicantina debido al impago del alquiler, dejando a deber 9.000 euros. "La imagen de Nicolai no era mala. Creo que hablé con él dos veces y vi una persona muy normal, no había nada raro. Salía a pasear con su perro y me saludaba con la mano", ha apuntado Pascual Gomis.

De nuevo, Nacho Abad ha recalcado que, hace solo unos días, cuando se produjo la detención de Nicolai, "la Guardia Civil y la Policía Nacional, en rueda de prensa, dijeron que hablaba consigo mismo, que se desdoblaba y mantenía una conversación con él". Así, el matinal ha dado paso a un nuevo audio en el que se escucha a Nicolai manteniendo una conversación consigo mismo.

Gaona ha señalado que "estas verbalizaciones externas no son para nada frecuentes, suelen ser diálogos internos": "Todos los pacientes que tienen un proceso psicótico, una esquizofrenia... nos hablan de que, justamente, escuchan voces en su cabeza, pero no se desdoblan, habitualmente, uno con el otro para tener ese tipo de conversaciones". Bárbara Royo ha apuntado, además, que este tipo de desdoblamientos deberían producirse a solas y no grabando un audio para mandárselo a alguien: "Parece que se está organizando una coartada".

"Es probable que esté jugando con todos los elementos. Si nos fijamos, juega con elementos relacionados con la psicosis, el alcoholismo, su imagen sexual... montones de cuestiones. Los asesinos también ven series de criminología y películas", ha apuntado el psiquiatra, a lo que Peiró ha agregado que, finalmente, el caso versará acerca de si Nicolai está fingiendo o no. "Si supuestamente el cuadro es tal calibre, ¿cómo es posible que no haya pisado, en todos los años que lleva en España, un psiquiatra o un psicólogo? No ha sido nunca medicado", ha sentenciado José Miguel Gaona.