Más 'Dahmer' sin Dahmer: Netflix renueva la serie de Ryan Murphy

Hace apenas una semana, en una entrevista para The New York Times, Ryan Murphy afirmaba que él siempre ha querido ser granjero. "Podría retirarme y lanzar una línea de productos de cera de abejas. No sería sorprendente que me mudase a la Costa Este y cambiase mi vida por completo". Pero, por ahora, ese sueño va a tener que esperar: Netflix ha anunciado dos entregas más de Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer y la renovación de la serie Vigilante, ambas creaciones de Murphy junto a Ian Brennan.

Figuras monstruosas...

Con casi mil millones de visualizaciones, la historia del asesino en serie interpretado por Evan Peters ha sido un éxito absoluto, convirtiéndose tras su estreno en la segunda serie en inglés más vista después de Stranger Things. Por ello, no es de extrañar que Netflix haya apostado por producir dos temporadas más, las cuales se centrarán, según ha explicado la plataforma de streaming en su cuenta de twitter, en "dos figuras monstruosas que han impactado a la sociedad".

No obstante, a pesar de su buena acogida, la serie no se ha librado de protagonizar más de una polémica. Centrada en contar la historia desde el punto de vista de los 17 hombres asesinados y en remarcar las razones racistas y homófobas que llevaron a la policía a la incompetencia, los familiares de las víctimas han criticado la banalización e insensibilidad con que se han tratado sus historias.

Asimismo, también fue criticada su clasificación en la plataforma de streaming como serie de contenido LGBTQ+ por la connotación que resultaba de relacionar al colectivo con la historia de un asesino; un enfado de los espectadores que derivó en la rectificación por parte de Netflix y la eliminación de dicha etiqueta. Controversias, al fin y al cabo, que no hicieron sino situar (todavía más) a la serie en el punto de mira.

... y más cartas siniestras

Por otro lado, la otra gran producción de Murphy de 2022, Vigilante, también está de enhorabuena. Netflix ha aprovechado el mismo comunicado para anunciar la renovación por una segunda temporada de la historia de terror de la familia Brannock. Basada en una historia real, la serie se centra en los siniestros sucesos que vivió una familia de Nueva York que, tras mudarse a su casa de ensueño, empezó a recibir cartas amenazantes de un 'vigilante'.

Naomi Watts y Bobby Cannavale han sido los encargados de dar vida a las peores pesadillas de aquella familia, quien pidió a Murphy que cambiase tanto el nombre de los protagonistas como su apariencia física. Con el anuncio de su renovación, Netflix confirma lo que sabemos desde hace mucho tiempo: los true crime han llegado para quedarse.

