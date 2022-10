Netflix, casa de asesinos: Jeffrey Dahmer y otros psicópatas que puedes ver en la plataforma

El true crime está más de moda que nunca. Es una realidad que en los últimos años este género ha emergido de entre las sombras hasta convertirse en el rey. Historias para no dormir que, capítulo tras capítulo, se apoderan de la pequeña pantalla dando a conocer las retorcidas mentes de unos asesinos que un mal día marcaron la historia de la peor manera posible. Y a Ryan Murphy, que sabe muy bien lo que se hace (y también cómo lo hace Evan Peters), solo le han hecho falta 10 episodios de Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, basada en el caso real de El Carnicero de Milwaukee, para hipnotizar al espectador y posicionar la serie como una de las más vistas en Netflix en el último año.

Pero en esta plataforma, Dahmer no es el único psicópata que nos tiene sin dormir. Ted Bundy, Billy Milligan o John Wayne Gacy, entre otros muchos, junto con algunos saltos temporales, el destape de un sistema podrido, mucha (mucha) sangre y una buena historia macabra ya se han convertido en el engranaje perfecto que ha hecho de Netflix una auténtica fábrica de serial killers. A continuación, recogemos de esta plataforma 8 títulos sobre psicópatas que te mantendrán con los ojos bien abiertos.

Making A Murderer

Una docuserie que fue capaz de poner en jaque a la justicia siempre es bien recibida. Making A Murderer, rodada a lo largo de 13 años en dos temporadas y 20 episodios, es otra joya que regala Netflix dentro de su extenso catálogo de true crime, y plasma la historia de Steven Avery, encarcelado 18 años por una violación de la que, posteriormente, se demostró que era inocente, y Brendan Dassey, su sobrino. Un caso real sobre dos hombres acusados de un crimen que quizá no cometieron.

Extremadamente cruel, malvado y perverso

Un maduro Zac Efron se pone aquí en la piel del carismático ‘chico guapo’ no tan inocente como parece para interpretar a Ted Bundy, uno de los asesinos que más impacto llegó a tener en la sociedad americana de los 70. La película, basada en la autobiografía de la mujer de Bundy, Elizabeth Kendall (Lily Collins), narra a modo de crónica los homicidios cometidos por este, y que acabó confesando tras más de una década negándolos. Una historia que desmantela por completo los prejuicios y las apariencias.

Los hijos de Sam: un descenso a los infiernos

En 1977 David Berkowitz, conocido como El Hijo de Sam, asesinó a seis personas solo porque el perro de su vecina se lo ordenó. Sí. Pero esta docuserie no habla de eso. Decide ir más allá. Esta es la historia de una obsesión, la del periodista Maury Terry y su firme convicción de que el de Berkowitz no era un caso aislado, sino parte de un todo vinculado a una secta satánica que se remontaba, incluso, al caso de Charles Manson. Casi nada.

El destripador de Yorkshire

Reino Unido, años 70, y más de una decena de prostitutas asesinadas en los bajos fondos ingleses. Con poca más información, y durante cuatro capítulos de serie, vemos proyectado en pantalla el crudo retrato de unos hechos escalofriantes y el transcurso de una investigación donde la policía tuvo que enfrentarse, a duras penas, a un asesino en serie casi imposible de identificar, y mucho menos de localizar.

Acosador nocturno: a la caza de un asesino en serie

Puede que el nombre de Richard Ramírez no resulte nada llamativo y pase desapercibido en el listado que encabezan otros tantos muchos más mediáticos y televisivos, pero su historia, siendo una de las más oscuras de Estados Unidos, le precede. En esta serie, de cuatro capítulos de 45 minutos cada uno, Netflix nos traslada a Los Ángeles de los años 80, donde se vivió una auténtica pesadilla debido a los asesinatos y agresiones sexuales cometidos por un psicópata apodado Acosador Nocturno.

Las cintas de John Wayne Gacy

A ojos de sus vecinos, John Wayne Gacy era un hombre ejemplar, con futuro en la política y, de manera ocasional, también era Pogo, un simpático payaso en fiestas infantiles. Pero cuando nadie miraba, Gacy se transformaba en un monstruo que llegó a asesinar a 33 jóvenes a los que enterró bajo su casa. En esta serie documental vemos cómo transcurre su vida mediante unas entrevistas de audio inéditas.

La Serpiente

A través de una historia no lineal se presenta el caso del asesino en serie Charles Sobhraj que, en los años 70, y durante un buen tiempo, logró esquivar a las autoridades gracias a su carisma e inteligencia. Tahar Rahim (The Mauritanian, 2021) se convierte a lo largo de ocho episodios en este devorador de turistas de la “ruta hippy” del sur de Asia (y hará que nos pensemos dos veces lo de viajar de mochileros). No, no todos los crímenes ocurren en Estados Unidos.

Monstruos internos: las 24 caras de Billy Milligan

Un violador en serie que decía tener 24 personalidades distintas conmocionó y dividió a la sociedad americana de finales de los 70 entre los que lo creían y los que no. Era William “Billy” Milligan, un joven de Columbus con una infancia bastante turbia que, simultáneamente, también podía llegar a ser un comunista yugoslavo, un crío de ocho años y una poeta. Durante cuatro capítulos, esta serie documental retrata el caso de la primera persona en ser juzgada con un diagnóstico de ”trastorno de identidad disociativo” y la odisea legal que esto supuso.

