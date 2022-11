Ryan Murphy protesta por la retirada de la etiqueta LGBTQ a 'Dahmer': "No todas las historias gays tienen por qué ser felices"

Dahmer es el mayor triunfo hasta ahora de Ryan Murphy para Netflix, pero el inesperado ascenso a la fama de este show sobre un asesino en serie (interpretado por Evan Peters) no ha estado ni mucho menos exento de polémica. Por ejemplo, la plataforma decidió retirar la serie de su catálogo de contenidos LGBTQ tras las protestas en redes sociales, algo que al showrunner no le hace ninguna gracia.

"No creo que todas las historias gays deban ser historias felices", asegura Murphy durante una entrevista con el New York Times (vía IndieWire). "Hubo un momento en el que Netflix retiró la etiqueta 'LGBTQ' de Dahmer, algo que no me gustó y les pregunté por qué lo hicieron. Dijeron que fue porque la gente se había molestado, porque es una historia inquietante".

Según Murphy, su show es "una historia sobre un asesino en serie gay y, más importante, sobre sus víctimas gays". De esta manera, el productor replica también a los familiares de las víctimas del auténtico Jeffrey Dahmer (apodado 'el Carnicero de Milwaukee' por la prensa), que le han acusado de explotar su sufrimiento.

Es más: el showrunner afirma sentirse orgulloso de cómo ha enfocado el aspecto social de la historia, dado que las víctimas del asesino eran hombres gays racializados. "Es la producción más grande que he visto que examina lo fácil que es librarse del castigo gracias al privilegio blanco. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Es que no deberíamos rodar una película sobre un tirano?".

Murphy pone como ejemplo el episodio 6, centrado en Tony Hughes, un hombre afroamericano y sordomudo asesinado por Dahmer en 1991. "Hay una escena de cinco minutos de cinco hombres gays en una pizzería hablando en lenguaje de signos acerca de ligar, de la vida gay y de lo difícil que es para ellos", recuerda. "No podía creerme que tuviera el privilegio de mostrar algo así en TV".

Anteriormente, Murphy había respondido a las críticas afirmando que había tratado de ponerse en contacto con familiares y amigos de las víctimas de Dahmer ("alrededor de 20 personas") sin obtener respuesta de ninguno de ellos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.