"Nadie nos respondió": Ryan Murphy asegura haber contactado con familiares y víctimas para 'Dahmer'

En el tercer trimestre de 2022 Netflix ha frenado la sangría de suscriptores. Hay varios motivos que lo han posibilitado pero uno de los más contundentes es el éxito de Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer. Esta serie creada por Ryan Murphy sigue las huellas del ‘carnicero de Milwaukee’, que entre 1978 y 1991 asesinó a 17 hombres. Cuenta con Evan Peters en el papel del asesino, pero también con el aparente propósito de no centrar la historia en él, sino de detenerse en los retratos de las víctimas y en estudiar los distintos sesgos (racistas y homófobos, concretamente) que, por parte de la policía, permitieron que Dahmer se saliera con la suya durante tanto tiempo. Un propósito loable que, sin embargo, no ha librado a la serie de críticas muy duras.

Emitidas, además, por familiares y amigos de las supuestas víctimas homenajeadas. Gente como Shirley Hughes, madre del asesinado Tony Hughes, o Eric Perry, primo del asesinado Errol Lindsey y de su hermana, Rita Isbell, que se enfrentó a Dahmer en los juzgados. Dahmer se ha visto sumergida en la polémica durante semanas mientras llegaba a lo más alto en las listas de Netflix, convirtiéndose en la segunda serie en inglés más vista de la historia de la plataforma por detrás de la cuarta temporada de Stranger Things. En la última semana, sin ir más lejos, sus reproducciones han experimentado un aumento del 19%, manteniendo su liderazgo y superando con mucho la audiencia de series tan comentadas como La casa del dragón o El señor de los anillos: Los anillos de poder.

Pero las críticas han seguido aflorando, y a Murphy no le ha quedado otra que salir en defensa del proyecto. Tanto Hughes como Perry afirmaron que Netflix no se puso en contacto con ellos para preparar la serie, pero Murphy ha asegurado durante un evento en Los Ángeles del que se hace eco The Hollywood Reporter que sí se preocuparon de contactar con familiares y amigos de las víctimas. “Es algo que investigamos durante mucho tiempo. Y nosotros, en los tres años y medio que estuvimos escribiendo la serie, nos pusimos en contacto con alrededor de 20 de los familiares y amigos de las víctimas tratando de obtener información, intentando hablar con la gente”, declara. “Ni una sola persona nos respondió en el proceso”.

“Así que nos apoyamos en nuestro increíble grupo de investigadores que… ni siquiera sé cómo encontraron esta información. Pero fue un esfuerzo de día y noche tratando de descubrir la verdad de estas personas”. Murphy, llegados a este punto, insistió en cuál era la intención de su serie. “Algo de lo que hablamos mucho en el rodaje es que no nos interesaba tanto Jeffrey Dahmer, la persona, como lo que le convirtió en el monstruo en que se convirtió. Hablamos mucho de eso... y hablamos de ello todo el tiempo. Todo gira en torno al privilegio de los blancos. Se trata del racismo sistémico. Es sobre la homofobia”.

La defensa de Murphy ha sido suscrita por Paris Barclay, que dirigió el sexto y décimo episodio de Dahmer. “Lo que queríamos era celebrar a estas víctimas. Se trata de asegurar que estas personas no sean borradas por la historia y que tengan un lugar y que sean reconocidas y que fueron importantes y que vivieron vidas plenas”.

