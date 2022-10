'Dahmer' se convierte en la segunda serie en inglés más vista de la historia de Netflix

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer apenas se benefició de campaña promocional alguna de cara a su estreno en Netflix. Surgía del prolífico acuerdo entre la plataforma y Ryan Murphy y se nutría de la actual fiebre por el true crime, erigiendo a Evan Peters como el llamado ‘carnicero de Milwaukee’. La historia de Jeffrey Dahmer se estrenó, pues, un miércoles (a diferencia de la mayoría de los lanzamientos de Netflix, que caen en viernes), y debutó con nada menos que 196 millones de horas vistas en su primera semana. Una llegada triunfal, que superaba lo conseguido en su apertura por cualquier serie o película de Netflix, estuviera o no en inglés. Pero es que solo fue la punta del iceberg.

La historia de Jeffrey Dahmer ha sumado en esta última semana 205.33 millones de horas vistas, lo que la convierte en la segunda serie en inglés más vista de la historia de Netflix. Ha superado a la segunda temporada de Los Bridgerton pero se ha quedado por detrás de Stranger Things 4. Con respecto a esta último pende una amplia brecha, pues la cuarta entrega de la serie de los Duffer terminó sus 28 días de baremo con 1.350 millones de horas vistas: una salvajada que es dudoso que Dahmer pueda igualar, ya que solo le quedan nueve días por delante para disputarle el puesto. Igualmente, es todo un triunfo para la serie de Ryan Murphy, y un triunfo que probablemente haya que vincular a la polémica suscitada.

Desde que Dahmer desembarcó en Netflix, no ha habido día sin que alguien critique el material por la escasa sensibilidad mostrada hacia los sucesos reales. Familiares de las víctimas han denunciado que nadie en la producción les contactara, mientras que una periodista conocedora del caso ha descrito como “injusto” el retrato de los policías y una persona vinculada a la producción, por si fuera poco, ha asegurado que sufrió racismo durante el rodaje de la serie. Puesto que Dahmer partía con la pretensión de centrarse en las víctimas antes que en el psicópata, y en desvelar así los distintos condicionantes racistas y homófobos que facilitaron que Dahmer se saliera con la suya, no deja de ser irónico.

Entretanto, ha corrido mucha peor suerte otra serie de Netflix que (parecía) esperarse con cierto interés, El club de la medianoche. Se trata de la cuarta serie que Mike Flanagan (La maldición de Hill House) desarrolla para Netflix, y este viernes debutó con unas míseras 18.79 millones de horas reproducidas. Conociendo cómo se las gasta la compañía, Netflix no tardará en cancelarla de forma fulminante, lo que en este caso sería especialmente doloroso: al contrario que las anteriores creaciones de Flanagan (como Misa de medianoche, cuya audiencia tampoco fue para tirar cohetes), la historia de esta serie no ha concluido en su primera temporada, y si no se renueva quedará inconclusa.

Por último mencionar el destino de otro título de Netflix que, como Dahmer, también ha dado para airadas polémicas. Blonde despertó críticas tan feroces en redes (llegando al punto de ser calificada de propaganda antiabortista), que hubo quien pensó que este atípico biopic de Marilyn Monroe, con Ana de Armas, sería un triunfo de audiencia. Y en efecto, el film de Andrew Dominik se coló en el top 10, consiguiendo el número 1 durante tres días para luego ir bajando. Ocho días después, la película ha desaparecido del ránking. Puesto que las películas originales de Netflix no suelen remontar tras el revuelo inicial, puede que hasta aquí hayan llegado las discusiones por Blonde.

