'El club de la medianoche' bate el récord de mayor cantidad de sustos en un solo episodio

Mike Flanagan nunca ha sido muy fan de los jumpscares. El director, uno de los tótems del terror contemporáneo, prefiere cultivar en sus obras una inquietud constante, en ocasiones lindando la melancolía, que apoyen historias generalmente psicológicas y emotivas. Esto se ha agravado a medida que mostraba más interés por escribir diálogos larguísimos, con una posible cumbre en Misa de medianoche. Como esta era su serie más reciente, cabía la posibilidad de que El club de la medianoche recogiera la costumbre, sobre todo al echarle un ojo a su argumento: una pandilla de adolescentes con enfermedades terminales narrando historias a altas horas de la madrugada en el hospicio de Brightcliffe.

El club de la medianoche se basa en una novela de Christopher Pike que ya fue adaptada como serie a principios de los 90 en Nickelodeon. Supone el encuentro de Flanagan con el young adult y acaba de estrenarse en Netflix previamente a conseguir un curioso honor. Porque, en efecto, a Flanagan no le gustan los sustos, pero eso no ha evitado que en el primer episodio de El club de la medianoche aparezcan tantos como para batir un récord Guinness. Según recoge Deadline, durante una convención en Nueva York que presentaba la serie el equipo ha recibido la visita de un juez del Libro Guinness de los Récords, Andrew Glass. Este les ha hecho entrega de un título que certifica que El club de la medianoche ha batido el récord de mayor cantidad de sustos en un único episodio de televisión.

Y es que el primer capítulo de El club de la medianoche contiene hasta 21 jumpscares. Una brutalidad, que Flanagan trata de justificar. “Pensé ‘vamos a hacerlos todos a la vez y, si lo hacemos bien, el jumpscare dejará de tener sentido para el resto de la serie. Simplemente lo destruirá, lo mataremos hasta que esté bien muerto. Pero eso no sucedió, fue como ‘¡genial, más sustos!’”. Como pasaba con La maldición de Hill House, Bly Manor y Misa de medianoche, El club de la medianoche nace de un provechoso contrato de Flanagan con Netflix, y de su asociación con el productor Trevor Macy. “Durante toda mi carrera he estado en contra de los jumpscares”, admitió Flanagan durante el evento.

“Ahora tengo mi nombre en el libro Guinness de los Récords Mundiales de los sustos, lo que significa que la próxima vez que me digan algo podré decir ‘sabes, como actual poseedor del récord mundial de sustos, no creo que necesitemos uno aquí’”, bromeó. Flanagan, por cierto, está ahora mismo inmerso en su siguiente serie para Netflix: The Fall of the House of Usher, que adapta la historia del mismo título de Edgar Allan Poe. Está por ver si también es inundada por los jumpscares, o Flanagan ha terminado para siempre con este recurso.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.