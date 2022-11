Carlos Bejarano tenía 37 años y problemas con el consumo de drogas. El pasado día 12 de septiembre su familia avisó a la Guardia Civil porque se estaba comportando de manera muy violenta. Ahora, la familia ha pedido que se investigue a los cuatro agentes de la Guardia Civil que acudieron a la llamada porque consideran que la excesiva violencia empleada para detenerle lo mató. También quieren saber por qué se demoró la ambulancia cuando su hijo entró en parada cardiorrespiratoria ¿Qué pasó el día 12 de septiembre en Mairena de Aljarafe, Sevilla? ¿Quién grabó las imágenes del arresto? Todas las claves sobre el suceso que se ha viralizado en Twitter por la publicación de dicha grabación.

¿Qué ocurrió el 12 de septiembre?

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de septiembre cuando los padres de Carlos Bejarano pidieron ayuda a la Guardia Civil porque su hijo "estaba muy violento". Los agentes se personaron en el domicilio a los diez minutos, pero no tuvieron que entrar en la vivienda porque el joven estaba en la puerta de la calle. El hijo no atendió a razones y fue reducido en el suelo por los agentes, que usaron para ello elementos como defensas extensibles, y, durante la detención, en la que participó una unidad más de apoyo del Instituto Armado, se produjo la parada cardiorrespiratoria.

¿Cuál es la versión de los padres?

El padre de Carlos, Ángel Bejarano, reconoce que avisaron a la Benemérita porque el hijo estaba "muy violento", pero ha denunciado los hechos porque, tras tirar a su hijo al suelo, los guardias civiles "le comprimieron el cuello y el tórax", y entiende que fruto de ello sufrió la parada cardiorrespiratoria. Los mismos agentes intentaron reanimar al joven durante unos minutos, tras lo que fue ingresado en estado de coma en el hospital San Juan de Dios de Bormujos y una semana después falleció.

El progenitor también ha denunciado que la ambulancia llegó "muy tarde" y no disponía de soporte vital básico.

Acusación por "homicidio imprudente"

El abogado de la familia, Luis Romero, en declaraciones a RTVE ha defendido su acusación de "homicidio imprudente", alegando que "los agentes deben de hacer un uso de la fuerza proporcional y necesario, neutral, y entendemos que esta ocasión se pasaron porque a parte de echar todo el peso de su cuerpo, eran dos agentes corpulentos, sobre el cuerpo de la víctima, además se puede ver perfectamente en las imágenes cómo este joven no oponía resistencia, no había agresividad en él, estaba tumbado en el suelo y con las manos a punto de ser engrilletadas". Defiende también que "lo que no se puede hacer a una persona que pudiera estar alterado y que hubiera consumido sustancias es incrementar ese riesgo y para eso tienen que estar preparados los agentes. Entendemos que aquí se ejerció una presión brutal sobre el cuello y el torax y por eso falleció".

🗣 Luis Romero, abogado de los padres del hombre que falleció tras su detención en Mairena del Aljarafe (Sevilla): "Los agentes deben hacer un uso de la fuerza proporcional y necesario, en este caso entendemos que se pasaron"



#HablandoClaro10N ▶https://t.co/CfpoB46331 pic.twitter.com/zJzhJWBXCy — Hablando Claro (@HablandoTVE) November 10, 2022

¿Cuál es la versión de la Benemérita?

Fuentes de la investigación han informado de que el fallecido había consumido cocaína antes de que se produjeran los hechos, y sufrió lo que se denomina "delirio agravado", que se produce cuando se padece alguna patología que aumenta por el consumo de alcohol o sustancias.

Se había mostrado violento en el interior de la vivienda, donde tenía un hacha, indican las mismas fuentes. La Guardia Civil considera que no existe relación directa entre la muerte y la detención de los actuantes.

Retrasos en el informe de autopsia

Ángel Bejarano, el padre, ha reclamado, a través de su abogado, que le sea entregado el informe de la autopsia de su hijo, mientras que fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señalan que se está pendiente de recibir el citado informe, ya que hasta el momento solo se dispone de la información realizada en el momento del levantamiento del cadáver. La familia considera que está habiendo retrasos en la elaboración del informe y consideran que podría perjudicar a su causa.

¿Quién lleva la investigación judicial?

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla ha llamado a declarar a los padres. El padre grabó un vídeo de unos 28 minutos de la detención del que ha difundido en Twitter unos 30 segundos.

Preguntas al ministro Marlaska

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha preguntado al Ministerio del Interior si va a investigar la actuación de cuatro guardias civiles que redujeron al hombre. En un escrito dirigido a la Mesa del Congreso de los Diputados, Errejón pregunta a Interior si se va a adoptar algún tipo de investigación o medida respecto a los guardias civiles.

El líder de Más País también ha solicitado la reforma de la Ley Mordaza, dado que esta pena la difusión de imágenes de actuaciones de agentes.