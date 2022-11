Ayuso, sobre el conflicto sanitario: "34 médicos no justifican dos huelgas y un boicot"

La situación de las urgencias extrahospitalarias ha sido, como era de esperar, la gran protagonista de las preguntas a la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid. La oposición en bloque ha cargado contra la líder del Ejecutivo por el "caos" y la "chapuza de manual" en el servicio de Atención Primaria que se retomó el 27 de octubre, hasta el punto de pedir su dimisión y el cese Enrique Ruiz Escudero, mientras ella ha insistido en que el problema tiene un trasfondo político y está relacionado con la escasez de médicos.

"34 médicos no justifican dos huelgas y un boicot", ha señalado Díaz Ayuso refiriéndose a los centros de urgencias que se están atendiendo con dos enfermeras, un celador y un dispositivo electrónico para establecer una teleconsulta con un médico en caso de necesidad. Este extremo es, precisamente, uno de los más censurados por los portavoces de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

"El caos que ha montado no se soluciona con 'tablets' ni por Zoom", ha asegurado Alejandra Jacinto, portavoz 'morada', que ha destacado que no sabe si atribuir lo que está sucediendo a "torpeza, mala fe o incompetencia". "No está en condiciones de seguir al frente de esta región", le ha lanzado a Díaz Ayuso, para acto seguido hacer un llamamiento a los madrileños a que participen en las manifestaciones que hay convocadas este fin de semana en la capital tanto por la sanidad público como por la justicia climática.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, también ha animado a participar en estas protestas. "Este domingo va a ser un domingo maravilloso", ha aseverado la también líder de la oposición, augurando una manifestación multitudinaria por la sanidad. García, a quien Díaz Ayuso ha llegado a responsabilizar directamente de las movilizaciones, ha considerado una "chapuza de manual" y un "caos" la gestión sanitaria en la región. La portavoz de Más Madrid ha dado las gracias a los médicos que están secundando la huelga convocada por Amyts desde el pasado lunes y le ha afeado a Díaz Ayuso que en marzo pusiera "de patitas en la calle" a 6.000 sanitarios, en referencia a los llamados 'contratos de refuerzo Covid' que no se renovaron.

"Usted y solo usted decidió despedir a 6.000 sanitarios", le ha espetado también Juan Lobato, portavoz del PSOE, a la jefa del Ejecutivo regional. Esa decisión, ha considerado, "empeoró" la atención y se enmarca en un "plan premeditado contra la sanidad pública" que busca "favorecer intereses particulares". "Despide mientras rebaja impuestos", ha abundado Lobato, quien se ha referido a la Comunidad como "la región con más recursos y la que menos invierte en Atención Primaria y ha subrayado que los madrileños merece ser atendidos por "médicos de carne y hueso".

Más de 20.000 atenciones

"Esto no va de Sanidad... sino de que quedan pocos meses para las elecciones", ha esgrimido Isabel Díaz Ayuso ante las quejas reiteradas de la oposición, alimentando la tesis que mantiene el Gobierno regional de que la situación en la sanidad pública obedece, en parte, a una instrumentalización política.

"Yo jamás jalearía una huelga de transportes como ustedes están haciendo con la sanidad pública", ha continuando Díaz Ayuso, a la vez que ha defendido su política sanitaria. "Nunca se ha destinado tanto dinero a la sanidad pública y nunca ha habido tantos sanitarios trabajando", ha insistido, para insistir en que la situación en las urgencias también hunde sus raíces en la falta de médicos en todo el país. "Tenemos un problema", ha subrayado la presidenta, agregando que sería necesario un "pacto nacional" para abordarlo porque se va a agravar.

Vox ha sido el único partido que no ha mostrado su malestar por las urgencias extrahospitalarias a la presidenta en la Asamblea durante la sesión de control. Más tarde, eso sí, su portavoz Rocío Monasterio ha señalado que los sanitarios tienen derecho a hacer huelga y salir a la calle si creen que sus condiciones laborales no son las adecuadas.

"La calidad asistencial que se presta es la que necesitan los madrileños", ha destacado Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, defendiendo los centros de salud 24 horas que cumplen este jueves dos semanas abiertos. Desde esta reapertura han realizado más de 20.000 atenciones, ha añadido el responsable autonómico, de las que 0,05% tuvieron la consideración de urgencias. El 55% de las consultas fueron del ámbito de enfermería, de acuerdo con Ruiz Escudero, que ha confiado en poder llegar a un acuerdo con los sindicatos para desconvocar la huelga.