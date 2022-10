Los médicos, personal de enfermería y celadores de los Servicios de Atención Rural (SAR) y el personal de los antiguos SUAP están llamados a la huelga desde el próximo 25 de octubre. ¿El motivo? El plan de reapertura de los servicios de urgencias extrahospitalarias o de Atención Primaria que la Consejería de Sanidad quiere llevar a cabo este mismo mes. De hecho, se espera que la presidenta Isabel Díaz Ayuso dé este jueves más detalles sobre la estrategia que han diseñado.

La huelga fue convocada la semana pasada por los cinco sindicatos que están sentados en la Mesa Sectorial de Sanidad: Amyts, CC OO, CSIT Unión Profesional, Satse y UGT. Entre los motivos que esgrimen para los paros hay algunos de forma y otros de fondo.

Entre los primeros figura la ausencia de negociación que achacan a Sanidad, pues dicen que les ha planteado un plan que implica reorganización de recursos y no se les ha dado oportunidad de plantear sus propuestas, y la falta de documentos por escrito que detallaran la estrategia del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero. En este caso, el comité de huelga manifestó este miércoles que había arrancado a la Administración un compromiso para que se enviara información por escrito del planteamiento que se defiende.

Esto se calificó desde los sindicatos como "un cambio de actitud" de la consejería, aunque no suficiente para desconvocar la huelga. 20minutos ha podido hablar con una de las médicas que está llamada a secundar los paros y efectivamente los secundará. María, que prefiere mantenerse en el anonimato, trabaja en un SAR del norte de Madrid desde hace años como interina y cree que el plan de la consejería empeorará la atención sanitaria a los ciudadanos y también sus condiciones laborales.

"En mi lugar de trabajo somos dos médicos el fin de semana y entre semana estamos un médico, una persona de enfermería y un celador", explica. "Nuestro trabajo consiste en hacer una atención urgente cuando el centro de salud está cerrado, es decir, desde las 21:00 hasta las 8:00 horas de lunes a viernes y los sábados y domingos las 24 horas", añade.

Desde marzo de 2020, relata, el SAR en el que trabaja atiende a unos 150.000 habitantes: todos los vecinos de la población en la que residen y los de otras dos cercanas que antes tenían SUAP y se cerraron.

"Hay días con más atenciones, otros con menos... pero más o menos estamos atendiendo al día a entre 80 y 120 pacientes en un turno de 24 horas", señala la doctora. La mayoría de las atenciones son sin cita –hay otras programadas como las curas a pacientes bajo supervisión de enfermería– y de carácter tanto presencial como telefónico. "A veces conseguimos solucionar problemas, por ejemplo administrativos o de recetas, por teléfono", comenta.

¿Patologías demorables?

La tipología de casos y enfermedades que atiende esta sanitaria y sus compañeros es amplísima. No niega que el grueso de las atenciones podrían ser consideradas demorables, tal y como ha esgrimido la Consejería de Sanidad para justificar su plan de reorganización, pero señala dos importantes consideraciones al respecto.

En primer lugar, comenta, si un paciente llega con una patología demorable, teniendo en cuenta los tiempos medios de atención actuales en los centros de salud, esa persona no será atendida uno o dos días después. "Se le podría comentar al paciente que puede esperar a que su médico de Atención Primaria lo atienda el lunes, pero el problema es que su médico no le va a poder ver porque tiene la agenda llena hasta 10 o 20 días más tarde", opina María.

Además, la doctora subraya que aunque las visitas por patologías urgentes representen un porcentaje más pequeño que las demorables, se trata de atenciones en las que los minutos son "imprescindibles". Menciona infartos, ictus, anafilaxias... "Los ciudadanos no son conscientes de lo importante que es tener un centro de atención cercano hasta que no pasa algo así", remarca la doctora, que añade: "para nosotros todas las atenciones son necesarias en el momento en el que las realizamos".

"Creo que es una maravilla y una gozada disponer de unos servicios que permiten que el ciudadano tenga una continuidad de cuidados los 365 días del año", reflexiona la médica. Con los planes de la consejería, opina, esto no va a suceder. "Muchos centros van a estar descubiertos. ¿Por qué? Por la planilla (de personal y horarios) que propone la consejería y por la voluntariedad", valora para agregar que si los planes de Sanidad no cambian "muchos turnos no se van a cubrir".

La doctora habla de problemas con el transporte –sobre todo en las zonas rurales, donde la oferta no abunda y menos a horas intempestivas como las de finalizaciones de guardias – o de conciliación familiar si mueven a los profesionales de sus centros habituales de trabajo, algo que se baraja porque numerosos sanitarios de los SAR no tienen plaza adjudicada, a otros más lejanos. "Habrá compañeros que se verán obligados a renunciar, otros tendrán que pedir una reducción de jornada... al final es menos personal", remarca.

¿Cuáles son las propuestas?

La solución a la coyuntura actual sanitaria no es fácil, reconoce la doctora María, pero si de ella dependiera la reorganización de las urgencias extrahospitalarias... ¿qué decisiones tomaría? Esta sanitaria apostaría por aumentar las contrataciones de personal sanitario, revisar el desempeño de los recursos o no aplicar criterios de reorganización generalistas, sino adaptados a cada centro.

La primera de las propuestas es uno de los problemas más acuciantes de todo el sistema nacional de salud. El planteamiento que hace pasa por convertir estas plazas en más atractivas para los profesionales, con mejoras de sueldo o condiciones beneficiosas, para animar a los profesionales a cubrirlas. También propone revisar las agendas de los SAR y otros servicios para ver cómo se están empleando los recursos y ver si es posible ser más eficiente.

"Esto lo llevamos pidiendo mucho tiempo. Cuando abrieron los SAR, hace como 20 años, dijeron que se iban a evaluar cada tres años y es algo que no se ha hecho nunca", lamenta. La doctora, además, es partidaria de no aplicar criterios generales para todos los centros, como quitar sanitarios de los turnos de noche para derivarlos a la tarde. La consejería sostiene que en el horario vespertino hay más afluencia que por las noches, pero los profesionales destacan que no en todos los centros sucede esto y que al final esto supone descubrir la franja nocturna.

"Por que en una noche o en una guardia de 24 horas hayamos atendido a 100 pacientes y 89 de ellos hayan sido patologías demorables parece que los 11 restantes son un número insignificante... y no. No es así. Son 11 vidas, 11 patologías que podrían haber finalizado de otra forma si no hubiéramos estado nosotros abiertos”, remarca la doctora. "No somos meros números, ni los trabajadores ni los pacientes, y a ambos nos está dando esa sensación", zanja.