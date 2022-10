La huelga por la reapertura de las urgencias de Atención Primaria arranca el 25 de octubre

Los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, Amyts, CCOO, CSIT-UP, Satse y UGT, han registrado este viernes la convocatoria de huelga que anunciaron 24 horas antes por el plan de reapertura de los servicios de urgencias extrahospitalarias presentado por la Comunidad de Madrid.

Las organizaciones que representan a los trabajadores prevén iniciar la huelga el 25 de octubre. Los paros serán de 24 horas y el total de días de movilización previsto asciende a 180, esto es, seis meses.

Las organizaciones explicaron este jueves que habían adoptado esta decisión porque la Consejería de Sanidad está "imponiendo" su modelo y no tiene voluntad de negociarlo con los representantes de los trabajadores.