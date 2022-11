Lola Market, el supermercado 'online' de Glovo, echa el cierre en España

Lola Market, plataforma propiedad de Glovo para la realización de la compra de alimentación online de supermercados y mercados, dejará de operar en España a partir de este sábado.

"Nos entristece profundamente informarle de que Lola Market cerrará sus operaciones y ya no podremos seguir entregandole sus pedidos de supermercado. A partir del 5 de Noviembre, nuestra plataforma ya no estará activa. No obstante, usted podrá seguir haciendo sus pedidos a través de la plataforma de Glovo", ha informado mediante un mensaje la compañía a sus clientes

La despedida de Lola Market, que pasó a manos de Glovo en septiembre de 2021, llega después de varias crisis en marcas de entregas rápidas, como Getir y Gorillas. Esta era una de las grandes bazas de la empresa. Tal y como detallan en su web, podían hacer "la entrega de tu compra en 1 hora desde que haces el pedido".

Lola Market permitía comprar online en supermercados como Makro, Lidl, Carrefour, Mercadona, Dia, Sánchez Romero o Alcampo, mercados tradicionales y tiendas especializadas. Además, su plataforma estaba disponible en varias ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Sevilla, Málaga, Murcia, Alicante, Zaragoza, Bilbao y A Coruña.

Fuentes de Glovo han confirmado el cese de las operaciones de Lola Market en España. "Tomar esta decisión no ha sido fácil y los esfuerzos se centran ahora en apoyar a todos los empleados afectados, ya sea mediante la búsqueda de oportunidades dentro de la compañía o en su transición a nuevos puestos de trabajo", han explicado.