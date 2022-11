El futuro impuesto temporal a la banca y a las energéticas afronta este jueves en el Congreso el trámite definitivo para seguir la tramitación

El nuevo impuesto temporal a la banca y a las compañías energéticas para que contribuyan a sufragar los costes de la crisis energética pasará este jueves por una votación que podría paralizarlo o, como se espera, permitir continuar la tramitación. El Pleno del Congreso debatirá y votará una enmienda la totalidad presentada por Ciudadanos que, si no prospera, mantendrá la tramitación de los nuevos impuestos como acordó la Cámara en septiembre.

En todo caso, permanecen dos puntos de discrepancias entre los grupos con el Gobierno, que no aclara si ofrecerá alguna variación sobre la tribuna. Por una parte, sobre la pretensión de PSOE y Unidas Podemos -firmantes de la proposición de ley- de gravar con un impuesto especial a las gasistas y petroleras pero también a las eléctricas, una categoría que no contempla el impuesto que a rasgos generales se pactó en la UE, para las compañías energéticas hagan una "contribución solidaria" al coste de la crisis. Ciudadanos ha presentado su enmienda a la totalidad para que se excluya a las eléctricas.

Precisamente con la UE tiene que ver la segunda objeción, en este caso también del PP. Bruselas propuso un gravamen sobre los beneficios excesivos de estas compañías -del 33% sobre ganancias a partir de un 20% mayores a las habituales- mientras que el impuesto que se plantea en España es sobre sus ingresos.

Tras negarse a gravar a las empresas energéticas, el PP se abrió a ello una vez que la UE acordó algo parecido pero exigiendo que el impuesto español fuera como se planteó en Bruselas, sobre beneficios en lugar de ingresos. Este miércoles no revelaba todavía qué votará a la enmienda a la totalidad, de la misma manera que el Gobierno no desvela si planteará alguna modificación -la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que se "adaptaría"- o si cree que tiene margen en el acuerdo europeo para diseñar el impuesto como se planteó en principio.