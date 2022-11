No hace falta tener el título de manitas en casa para contar con herramientas de calidad en casa y es que, aunque no vayamos a atrevernos con los muebles DIY, cualquier apaño casero es más efectivo y fácil con una buena caja de bricolaje. A pesar de que cada vez son más las soluciones que no requieren de maquinaria ni de taladrar para quedar ancladas en la pared, la seguridad sigue siendo uno de los principales motivos para apostar por fijar todos los muebles y objetos decorativos. Por eso, la solución para muchos pasa por invertir en herramientas versátiles que nos ayuden a llevar a cabo varias tareas.

¿Nuestra apuesta favorita? Un taladro que, además de hacer agujeros, también funcione como atornillador. De esta forma, tendremos una herramienta multifuncional para colgar cuadros, montar muebles que requieren tornillos y hasta desmontarlos fácilmente. En los descuentos Bricor, activos hasta el 13 de noviembre por los Ocho días de Oro de El Corte Inglés, hemos encontrado un modelo de Bosch, el Easy Drill 1200, que cumple con estas expectativas... ¡y por menos de 80 euros! Un precio más que razonable para una herramienta tan funcional. Su precio habitual supera los 100 euros, pero por tiempo limitado podemos ahorrar casi 30 euros en su compra.

El taladro atornillador de Bosch Easy Drill 1200. El Corte Inglés

Su pequeño tamaño, lo que lo hace perfecto para almacenar en cualquier rincón, no influye en su gran potencia para llevar a cabo todas las tareas en las que se requiera. Además, su tecnología Syneon Chip permite controlar de forma inteligente la energía para ofrecer la fuerza máxima durante el trabajo. Su engranaje incluye dos velocidades para alargar su vida útil y para transmitir la fuerza óptima. Tiene una garantía de tres años, incluye dos baterías, un cargador, una punta de atornillar doble y una caja para almacenamiento y transporte.

Calefacción, armarios de resina y más ofertas en bricolaje

Las ofertas de Bosch no es la única que merece la pena de los Ocho Día de Oro de El Corte Inglés, ya que han rebajado toda la sección de bricolaje para que podamos bien contar con todo lo necesario para estas tareas, bien poner nuestra casa a punto. La marca Bosch no es la única de herramientas disponible en el catálogo del ecommerce: Black Decker o Dremel también están rebajados. Otras de las oportunidades que no se pueden dejar pasar son las que encontramos en armarios de resina para exterior, para tener todo ordenado y protegido de las inclemencias del tiempo, o en zapateros y vestidores paras las diferentes estancias del hogar. Aunque, si tenemos que destacar un apartado de descuentos que nos ha encantado, es el de calefacción, puesto que ya estamos en la búsqueda y captura de las mejores soluciones para este invierno.

