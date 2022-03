¡Olvídate de taladrar! Así es la solución para tener todo ordenado en la ducha sin hacer agujeros en los azulejos

Nuestro armario no es el único que pide a gritos estar ordenado de forma eficiente para que tengamos todo a mano y no tengamos que rebuscar una prenda en concreto. El resto de la casa también requiere de una organización eficiente para sobrevivir a una vida marcada por las rutinas ajetreadas en las que perder tiempo buscando algo no es una opción. En la cocina, por ejemplo, este orden nos puede ayudar a ahorrar dinero en la lista de la compra al ser conscientes de qué producto nos quedan y cuáles tenemos que reponer.

Lo mismo ocurre en el baño, un espacio en el que tendemos a tener un exceso de botes, cepillos e, incluso, algunas pertenencias que no deberíamos debido a que pueden acumular bacterias. Dentro de esta estancia, la ducha es una de las que más sufre las consecuencias de nuestra obsesión por almacenamiento: no hemos acabado un bote de champú que ya tenemos dos nuevos para que no nos pille por sorpresa. Claro que, lejos de ser previsores, esto puede conllevar cierto caos en nuestro estante de ducha.

Pero, en 20deCompras tenemos la solución para que puedas tener un espacio organizado con todo lo necesario para disfrutar de tu rato de baño: se trata del pack de dos estanterías esquineras para la ducha (¡las más vendidas de Amazon!) que, además, no requieren de ningún agujero para su coloración. Y es que, aunque sabemos que eres un manitas (y más desde que tienes las nuevas herramientas de Cecotec) hacer agujeros en los azulejos no es sencillo. ¡Y con estas estanterías no es necesario!

Estantería Hoomtaook para el baño. Amazon

Con más de 1.700 valoraciones y casi cinco estrellas doradas que dan buena cuenta del triunfo que ha tenido entre quienes ya la usan, esta estantería de baño es ideal para los que quieren más espacio sin hacer obras. En este set, se incluyen dos baldas triangulares pensadas para sacar partido a las esquinas fabricadas de aluminio, asegurando belleza, calidad y longevidad, pero revestidas de un acabado blanco para que vayan en la línea decorativa de nuestro baño. Además, aunque se instalen con un material adhesivo, aguantan hasta 10 kilos, lo que nos asegura una buena sujeción y nos evita tener que hacer agujeros en una zona tan delicada como los alicatados.

Eso sí, si queremos que se queden bien sujetas a la pared, los fabricantes recomiendan esperar 24 horas desde que instalamos este set antes de usarlo. De este modo, daremos tiempo a que el pegamento haga su función y se ancle bien a la pared. Y sí, ¡el material adhesivo es impermeable, por lo que no debemos temer a la hora de mojarlo!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.