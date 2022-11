Tres candidatos claros y diversas incógnitas en la carrera hacia la alcaldía de Barcelona

A siete meses de que se celebren las elecciones municipales en Barcelona, el próximo domingo 28 de mayo de 2023, los principales partidos que optan a dirigir el Ayuntamiento se encuentran en dos situaciones contrapuestas. O bien cuentan con un candidato escogido o no tienen ninguna opción clara para liderar su candidatura.

Por una parte, las formaciones que tienen un nombre claro y ya escogido como candidato a la alcaldía. BComú revalida por tercera vez a Ada Colau, la actual alcaldesa, como su apuesta a renovar mandato.

ERC hace lo propio con Ernest Maragall, que fue avalado el pasado mes de mayo tras un proceso de primarias, y Jaume Collboni (PSC) será nombrado como candidato a ocupar la alcaldía el próximo sábado 5 de noviembre. Eva Parera repetirá con Valents y Basha Changue liderará la candidatura de la CUP.

Por otro lado, PP, Ciutadans y Junts se encuentran en estos momentos sin un perfil claro para optar al puesto. Ciutadans se encuentra inmerso en una crisis interna que explotó recientemente con la expulsión del regidor Paco Sierra (por, según la dirección, intentar arrebatar el liderazgo del grupo municipal a Luz Guilarte) y la renuncia posterior de la propia Guilarte a ser la cabeza visible del partido de cara a los comicios municipales de finales de mayo.

En todo caso, las encuestas apuntan a un triple empate de comunes, socialistas y republicanos, de modo que los pactos seguirán siendo imprescindibles para gobernar y todos los partidos cuentan en el tablero de juego municipal.

Ada Colau junto a las regidoras Janet Sanz y Laura Pérez. ACN

Ada Colau (BComú)

Barcelona en Comú apuesta porque Ada Colau sea la candidata del partido por tercera vez seguida y opte a repetir como alcaldesa, en el que sería su tercer mandato consecutivo, en 2023. Colau hizo pública su decisión de volver a ser candidata el pasado 19 de mayo, aceptando la propuesta de las bases del partido. Cabe recordar que el código ético de BComú establece que sus cargos electos no pueden presentarse en una tercera lista, salvo en condiciones extraordinarias y con el aval de la militancia.

El gobierno municipal de Colau inició una transformación que su equipo sigue implantando a día de hoy, sobre todo, desde el punto de vista del urbanismo táctico y de restar espacio al coche privado para dárselo al ciudadano. Colau volverá, de este modo, a optar a revalidar su alcaldía por tercera vez, eso sí, dejando claro que en caso de salir ganadora este sería su último mandato.

Colau fue escogida alcaldesa por segunda vez consecutiva en el año 2019 con el apoyo del PSC y la cesión de los votos Barcelona pel Canvi, proyecto liderado entonces por el exprimer ministro francés Manuel Valls, con el fin de evitar un gobierno municipal independentista. El candidato republicano, Ernest Maragall, ganó en votos en aquellos comicios, pero empató a 10 regidores con BComú.

El candidato de ERC a la alcaldía, Ernest Maragall, junto a los portavoces municipales Jordi Coronas i Elisenda Alamany. ERC

Ernest Maragall (ERC)

Vía proceso de primarias, Ernest Maragall ya es firme candidato del grupo municipal de ERC a la alcaldía barcelonesa, al igual que lo fue en los pasados comicios, los de 2019. La militancia del partido lo avaló en mayo, justo un año antes de la convocatoria electoral. Obtuvo el 90% de los apoyos de las bases republicanas. "Ahora le toca a Esquerra", proclamó entonces el veterano político que durante años militó en las filas socialistas y que en mayo del año que viene tendrá 80 años cumplidos.

Así Ernest Maragall se medirá de nuevo con Ada Colau, y en esta larga precampaña los republicanos recuerdan repetidamente que ya ganaron en votos en las anteriores elecciones municipales y que ahora necesitan “ganar de forma incontestable” para que Maragall logre hacerse con la vara de alcalde.

El primer teniente de alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, en la sede del PSC. ACN

Jaume Collboni (PSC)

Tras sonar como sustituto de Collboni en la candidatura a alcalde de Barcelona el nombre del actual ministro socialista de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, extremo que el propio interesado se apresuró a desmentir en junio pasado, Jaume Collboni vuelve a ser el rostro del PSC en las urnas de cara al 28-M.

El actual primer teniente de alcalde del gobierno de Ada Colau, con quien están coaligados, será proclamado candidato el próximo sábado 5 de noviembre después de haber sido el único en presentarse al proceso de primarias y reunir más de 700 avales.

En mayo de 2021, Collboni ya expresó su deseo de encabezar la lista socialista al Ayuntamiento, institución en la que es un viejo conocido y donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad siempre en las filas del PSC. El líder del PSC y exministro del gabinete de Pedro Sánchez, Salvador Illa, también apareció brevemente en las quinielas municipales.

Exalcalde de Barcelona Xavier Trias Europa Press

Junts per Catalunya

El partido del expresident huido en Bélgica, Carles Puigdemont, y de la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, imputada en un presunto caso de corrupción, se encuentra en un momento aún más difícil a raíz de la dimisión de su vicepresidente Francesc de Dalmases. Cesó del cargo por el escándalo que protagonizó al abroncar a una periodista de TV3 durante una entrevista a Borràs en julio.

A nivel municipal, la formación soberanista posconvergente también se vio sacudida por la retirada de Elsa Artadi como líder en Barcelona y candidata a alcaldesa debido a motivos personales el pasado mes de mayo. "Dejo la política activa, no me siento con fuerzas para continuar. No puedo más", declaró entonces Artadi, que días después era citada a declarar en calidad de testigo por la presunta trama rusa del 'procés'.

Desde el paso al lado de Artadi, han sonado con fuerza dos nombres para sucederla en Barcelona, el que más, el del exalcalde Xavier Trias entre 2011 y 2015, que en un primer momento declinó la oferta de Junts y que ahora se encuentra meditando su retorno a la primera línea municipal. Para acabar de tomar la decisión, Trias ha pedido una encuesta para sopesar si su candidatura tiene posibilidades de imponerse internamente. Dijo que aclararía su situación antes de que finalizara octubre.

También suenan como posibles reemplazos de Artadi los nombres de Neus Munté, actual regidora, y del exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que se coloca detrás de Trias: "Siempre haré lo que me diga", dijo al ser preguntado por esta posibilidad.

Luz Guilarte durante la comparecencia en la que anunció su retirada. ACN

Ciutadans

Ciudadanos contaba con una apuesta clara para liderar el Ayuntamiento barcelonés (Luz Guilarte) hasta el pasado 24 de octubre, cuando esta anunció que descartaba su candidatura por los movimientos de los regidores Noemí Martín y Paco Sierra para apartarla de la primera fila.

Esta crisis abierta en la formación naranja es solo un capítulo más en la trayectoria de una formación que desde 2019 ha ido sufriendo cambios y sumando abandonos. Primero fue Manuel Valls en agosto del año pasado, que dejó las siglas de Barcelona pel Canvi (ahora Valents), con las que se presentó como cabeza de lista en las últimas elecciones municipales tras aupar a Colau como alcaldesa, evitando así un Ayuntamiento de signo independentista. Meses después se bajaba del proyecto otra cara visible, la del exsocialista Celestino Corbacho.

Josep Bou en rueda de prensa este miércoles. EUROPA PRESS

PP

Josep Bou, la gran sorpresa como candidato popular en 2019 aupada por el exlíder nacional Pablo Casado, se había postulado nuevamente como alcaldable popular de cara a 2023, pero a finales de octubre se hizo a un lado recientemente, con críticas añadidas a la dirección: "No me quieren", aseguró.

Ahora, el PP de Barcelona se encuentra buscando alternativas a una figura carismática como la de Bou. Una de las posibles sustitutas es la eurodiputada Dolors Montserrat. También podría dar un paso al frente Lorena Roldán, que fue una de las líderes de Ciutadans antes de cambiar estas siglas por las del Partido Popular catalán. Otro candidato que se baraja es el exlíder de los populares catalanes Daniel Sirera.

Los regidores de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls y Eva Parera. Barcelona pel Canvi

Eva Parera (Valents)

Parera sigue recogiendo el testigo que dejó la escisión de Barcelona pel Canvi. Al frente de Valents y bajo el lema 'Reconstruir Barcelona, la regidora se postula como alcaldable con el objetivo de evitar un "tripartito de la miseria", en alusión a BComú, ERC y PSC. Parera fue la mano de derecha de Valls hasta su marcha de la política barcelonesa y abandonó su cargo de diputada en el Parlament para centrarse en el Consistorio.

Basha Changue (CUP). WIKIPEDIA

Basha Changue (CUP)

Los anticapitalistas no consiguieron representación en el gobierno municipal en las últimas elecciones. Entonces, se presentaron con la candidata Anna Saliente. En 2023, la CUP volverá a intentar su entrada en el consistorio con una nueva cara, la de Basha Changue, la cabeza de lista, cuyo 10 primeros nombres presentó formalmente el pasado mes de septiembre.

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en rueda de prensa en el Parlament el 20 de abril de 2021. EUROPA PRESS

Vox

El partido Vox no tiene representación actualmente en el Ayuntamiento pero plantea presentarse a la alcaldía en mayo de 2023, aunque sin haber anunciado todavía a un candidato en firme. El actual presidente de la formación en Barcelona y diputado en el Parlament, Joan Garriga, podría ser la persona escogida, aunque no está ni mucho menos confirmado.

Sandro Rosell (arxiu) EUROPA PRESS - Archivo

Sandro Rosell y MésxBCN

El que fuera expresident del Barça Sandro Rosell decidirá antes de la próxima Navidad si se presenta a la carrera por la alcaldía de Barcelona. En caso de hacerlo, trabajaría por dos objetivos: por un cambio en Barcelona que la ciudad necesita, a su juicio, y por evitar un pacto, en caso de salir elegido, "con la extrema derecha y con la extrema izquierda".

Rosell fue absuelto hace tres años tras ser acusado de blanquear comisiones ilegales del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, caso por el que permaneció 22 meses en prisión preventiva. Recientemente, ha sido absuelto de un fraude fiscal a Hacienda por importe de 230.000 euros en 2012.

La candidatura de MésxBCN se dio a conocer el pasado mes de marzo con la consigna de desalojar de la alcaldía a Ada Colau y entre los nombres que se barajaban para darle entidad estaban el del exconseller de la Generaltat Santi Vila (PDeCAT) y el del propio Sandro Rosell.