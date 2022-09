Trias decidirá en octubre si se presenta como candidato de Junts a la Alcaldía de Barcelona

El exalcalde de Barcelona de CiU Xavier Trias decidirá a mediados de octubre si se presenta como candidato de Junts a la Alcadía de la capital catalana en las próximas elecciones de 2023. En una entrevista en Betevé, Trias ha asegurado que anunciará su decisión definitiva tras el debate de política general en el Parlament. El exalcalde esperar a saber el resultado de este debate para comprobar si se pueden marcar unas líneas políticas claras.

Además de este condicionante, Trias también ha explicado que la decisión de presentarse a la alcaldía depende de las “encuestas que ha pedido a Junts para ver si estamos en condiciones, que creo que sí”. En este sentido, ha vuelto a insistir en que si se presenta es para ganar, y que en el caso de el pronóstico no se cumpla, “si no gano, me iré a casa, que es lo que hay que hacer cuando pierdes unas elecciones y tienes 76 años”.

Al mismo tiempo, en la entrevista de Betevé ha afirmado que no quiere recoger el voto anti-Colau, sino que “quiero recoger el voto Trias. Yo he tenido 14 concejales, y éste es el voto que quiero recuperar”. Trias ha concluido que “con 14 concejales ya eres alcalde".

El exalcalde también se ha atrevido a manifestar su voluntad de pactos postelectorales en caso de ser candidato. Trias ha explicado que no gobernaría con la actual alcaldesa, Ada Colau, aunque se puede entender con ella en algunas cosas. No ha descartado pactos con ERC, e incluso con el PSC, "con Collboni, ¿por qué no?", ha rematado.