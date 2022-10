Más toritos y menos sanitarios

Seiscientos millones menos en Sanidad y más toros. Así se podrían resumir los nuevos Presupuestos que ha presentado el Gobierno de Ayuso. Después de despedir a miles de sanitarios durante los últimos meses, Ayuso presentó la semana pasada sus Cuentas para el año 2023 y siguió cebándose con nuestra Sanidad Pública.

Unas Cuentas que no se entienden de ninguna manera. En realidad, lo que no se entiende es lo que hace el PP en general. Debe de ser muy complicado y duro ver que tus tesis económicas y políticas se descartan desde Europa: no quieren oír ni hablar de las recetas de la anterior crisis. Esas recetas de las que tanto presumen los del PP en España. "Milagro económico", decían.

Pues bien, Europa ha tomado la decisión de invertir y no recortar. Aumentar el gasto para evitar que miles de familias y empresas caigan como ya cayeron hace diez años. Un aumento de gasto que el PP critica a Pedro Sánchez, que ha presentado sus Presupuestos con incremento en gasto público en Sanidad y Educación sin precedentes.

Madrid necesita más sanitarios y menos toros, más becas para gente humilde y menos toreros

Ese aumento ha sido utilizado por Feijóo como una deuda que las futuras generaciones tendrán que pagar. En realidad, el gasto nacional ha aumentado menos de 2% en total. Algo aceptable y normalizado en el resto de los países europeos. Unas Cuentas que incluyen la gratuidad del transporte público, las ayudas a las empresas y a las familias más vulnerables, becas, pensiones…

Pero … ¿y qué ha presentado Ayuso? Pues unas Cuentas con un aumento del gasto del 11% respecto al año pasado. Más de cinco veces más que el Estado, pero la prensa habla del despilfarro de Sánchez. En esas estamos.

A la vez que le baja los impuestos a los más ricos de la Comunidad de Madrid, Ayuso nos priva de más de 600 millones para nuestra Sanidad, a la vez que aumenta el presupuesto para los espectáculos taurinos. Se le debería caer la cara de vergüenza, pero para eso habría que tenerla.

