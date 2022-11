El número de personas sin hogar sigue subiendo en España: "Es la situación más difícil que he vivido en toda mi vida"

Carol es una mujer hondureña que llegó a España junto a sus tres hijos en 2016. Uno de ellos, el mayor, tiene una parálisis cerebral y debido a que en Honduras no podían darle los cuidados y la atención médica necesaria, decidió venirse a España. Fue víctima de violencia de género y se quedó en la calle sola con sus tres hijos: su primogénito, quien por su condición, depende al 100% de ella y dos niñas de cuatro y dos años de edad. Los cuatro ahora viven en un residencial de Cáritas en Madrid, sin embargo, confiesa que todos los días se despierta con angustia pensando que vendrán a decirle: "Carol, tienes que desalojar".

"Mi hijo está en una sillita, no puede hablar ni moverse. Yo me comunico con él con las palabras 'sí' y 'no', que es lo único que él puede decir", continúa Carol. Además, debido a la corta edad de sus hijas tiene un problema adicional. "No puedo trabajar porque la niña de dos años no tiene guardería porque no cumplo con los requisitos para que se la den", expresa la hondureña.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge que las personas sin hogar han aumentado un 24,5% en los últimos diez años. Mientras que los datos de atención de la Red FACIAM revelan que cada día hay más personas jóvenes que carecen de un techo. De hecho, representan un 30% del total de personas atendidas por la red. También destacan que han notado un incremento de mujeres en situación de sinhogarismo. Actualmente, representan un 25%.

Este año se ha llevado a cabo la 30ª edición de la Campaña de Personas sin Hogar con el lema "Fuera de cobertura" en la que han participado diversas asociaciones y servicios coordinados por la Red FACIAM para conmemorar el Día de las Personas sin Hogar en Madrid. Tras un encuentro realizado el pasado jueves 27 en el Centro Abierto "Catalina Labouré", 20minutos ha hablado con algunas personas que se encuentran en situación de sinhogarismo para conocer las historias detrás de las cifras.

"Llevar comida a mi familia"

Kimberly es una joven peruana de 22 años que también se encuentra en situación de sinhogarismo. Estudió enfermería en su país de origen y en 2019 se mudó a Madrid. Sin embargo, un día su padrastro los echó a ella, a su madre y a su hermano de cinco años, que además tiene autismo de grado dos, de su casa. Desde ese momento, han pasado por diferentes recursos como CEAR o la Cruz Roja, hasta que finalmente llegaron a Cáritas.

"Mi madre tiene que estar todo el tiempo con mi hermano", expresa la joven, ya que además de tener autismo su hermano tiene "una encefalopatía leve" y ella no puede apoyarla porque según afirma, su misión ahora es trabajar para poder llevar comida a su familia. Por este motivo, su madre y su hermano regresarán a Perú con el resto de sus familiares y ella se quedará a trabajar en España para poder cumplir un día su sueño de estudiar medicina.

Kimberly, una joven peruana de 22 años sin hogar. JORGE PARÍS

El camino no ha sido nada fácil para Kimberly. De hecho, afirma que en ocasiones ha sido discriminada por ser latinoamericana. "Justo al momento de sacar mi tarjeta, cuando tenía NIE, muchas personas venían y me decían que no debía estar aquí y que tenía que ser atendida de última, aunque hubiera llegado antes que ellos". También recuerda humillaciones por parte de los empleadores cuando empezó a trabajar limpiando casas y cuidando niños. "Me trataron muy mal. Por ser interna me pagaban 700 euros y tenía que trabajar desde las ocho de la mañana hasta las once y media de la noche", finaliza la joven peruana.

Según el informe de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), uno de cada cinco hogares sufre exclusión residencial y el 2,3% de los hogares sufre amenazas de expulsión de su vivienda. Además, según explicó Susana Hernández, presidenta de FACIAM, el no tener un hogar va mucho más allá de no tener donde vivir, debido a que las personas se quedan "fuera de cobertura". Concretamente, "sin conexión social o familiar, sin cobertura sanitaria, social o legal, sin acceso al trabajo, la cultura o la educación".

De tener una empresa, a vivir en la calle

Armando, un español que cambió las playas andaluzas por la caótica Madrid se ha visto especialmente afectado por la falta de cobertura sanitaria y por las "constantes trabas en las administraciones públicas". Antes de la crisis del 2008, Armando era autónomo y tenía una consultoría de empresa con cinco empleados. "Llevaba la contabilidad, la nómina y todo tipo de asesoramiento a empresas", continúa, y en 2013 se vio obligador a cerrar. "Viví de mis ahorros hasta que en 2019 caí en situación de calle", expresa el andaluz.

Cuando llegó a Madrid sufrió un infarto y tras salir del hospital "me dieron medicación para dos días y me fui a la calle". Como no estaba empadronado en Madrid le pusieron demasiadas trabas hasta que finalmente pudo obtener una tarjeta sanitaria provisional. Después, "me devolví a Andalucía y he tenido que ir cargando con mis informes médicos porque no hay conexión entre las comunidades autónomas". Resume que el problema con los trámites burocráticos "fue terrible y lo sigue siendo" debido a "te marean de una administración a otra por teléfono y encima no te dan la cara".

Armando, un español con problemas de salud y sin un techo. JORGE PARÍS

Pasar de tener su propia empresa a vivir en la calle fue algo muy duro para Armando. "Tú no te esperas vivir en la calle. Es una realidad que pasa delante de ti, pero tú no la percibes porque no tiene nada que ver contigo y de buenas a primeras te ves en esa situación".

También reafirmó el doble problema que significa no tener un techo y sufrir problemas de salud. "Yo ya no controlo casi mi vejiga y me he orinado en la calle dos o tres veces porque no tienes un sitio donde orinar", finalizó Armando. Sin embargo, su vida no ha sido la única que ha dado un giro de 180 grados, dado que pasó de tener una empresa a no tener un techo.

La psicóloga que se convirtió en paciente

La historia de Sonia es un tanto similar a la de Armando. Su vida también cambió radicalmente, pero en su caso, hasta el punto comenzar a sufrir problemas psicológicos. Ella es una venezolana graduada en psicología que llegó a Madrid en 2019 para hacer un posgrado en teatroterapia.

Sin embargo, tras la pandemia sus sueños poco a poco se fueron desvaneciendo. Se suspendieron las clases, inició el confinamiento y poco a poco empezó a gastarse todos sus ahorros. Como era lógico, solo tenía NIE de estudiante y por lo tanto no podía trabajar ni tampoco regresarse a Venezuela debido a que las fronteras entre los países estaban cerradas.

"Comencé a entristecerme hasta el punto de querer morirme porque sentía que no tenía salida". Relata que presentó una depresión importante y también ansiedad y que, por primera vez pasó a estar "del otro lado del escritorio"; la psicóloga se había convertido en paciente. Sonia afirma que, a pesar de sentirse todavía "un poco perpleja", está profundamente agradecida con la fundación que la sacó de la calle.

Sonia, una psicóloga venezolana que vino a España a hacer un posgrado. JORGE PARÍS

"De hecho, lo veo simbólicamente como cuando el niño está comenzando a dar sus primeros pasos y su madre se agachan a recogerlo del suelo porque se ha caído". Además, relata que el haber empezado a distribuir comida a los enfermos de Covid durante la pandemia fue fundamental para su recuperación, aunada a la atención psicológica que ha recibido. Sin embargo, describe su situación como "la más difícil que ha vivido en toda su vida".

Según los datos de FACIAM, el 67% de las personas en situación de calle tiene posibilidades de presentar problemas de salud mental. Sin embargo, en el caso de las mujeres, este dato se incrementa hasta el 80,5%, tal y como ha sido el caso de Sonia.

Susana Hernández, presidenta de FACIAM también ha recordado durante el encuentro realizado en el centro que, "hay un montón de situaciones de personas sin hogar que no se ven" y que ni siquiera salen en las estadísticas. Sin embargo, ha aplaudido que ha habido un avance importante en relación a los recuentos nocturnos y a las investigaciones de causas y consecuencias del sinhogarismo, y que también ha incrementado la implicación de las administraciones públicas en todos los niveles.

También ha destacado la necesidad de "conocer la realidad del sinhogarismo para desestigmatizar a las personas sin hogar", debido a que estas personas, que se ven obligadas a empezar su vida desde cero "no son personas de segunda", ha continuado. "Son ciudadanos como nosotros y por lo tanto tienen los mismos derechos y una exigencia continua de mejora, de una respuesta a esta situación".