"No descarto la prórroga porque la posición de los grupos no invita al optimismo". Era un elefante en la habitación -la sala de prensa del Ayuntamiento de Madrid en este caso-, y tras semanas sin atreverse a mirarle a los ojos, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, se sinceró. Justo el día de la presentación de los Presupuestos y Ordenanzas Fiscales para la capital en 2023. Ya oficialmente: los más difíciles de aprobar de los cuatro cuatro últimos proyectos presupuestarios. ¿La razón? De nuevo, Vox y de nuevo, Madrid Central.

No puede obviarse que estamos a menos de siete meses de que los madrileños acudan a las urnas, y los partidos lo saben. Cada actuación, cada mensaje y casi cada gesto se mide con la lupa electoral. Y tampoco se debe pasar por alto el desgaste político que se ha acumulado entre los grupos de Cibeles en estos tres últimos años de mandato. Los acuerdos alcanzados en este tiempo -como por ejemplo los Pactos de la Villa de 2020- hoy se han convertido en una arma arrojadiza para que unos y otros se echen en cara su incumplimiento.

Pero el verdadero impedimento para sacar adelante las Cuentas lo materializaron un mes atrás los de Javier Ortega Smith -socios prioritarios del Gobierno municipal hasta hace no tanto-. Se trata de la suspensión de las restricciones y multas a los vehículos con etiqueta A [los más contaminantes] en la capital hasta que los tribunales se pronuncien sobre los recursos que ellos mismo impusieron. Una línea roja "legalmente imposible" de satisfacer, como ya dijo el alcalde Almeida, que nos lleva a hacer otra pregunta. ¿Qué puede ofrecerle la coalición PP-CS a Vox para que acceda a sentarse a hablar?

Básicamente, dos cosas. Bajadas de impuestos. Concretamente 121 millones de euros, en concepto de una rebaja del IBI al mínimo legal permitido, tal y como adelantó 20minutos. Puesto que las líneas maestras del programa de Vox son "la eficacia municipal, la reducción de impuestos y acabar con el gasto inútil a ideologías políticas y chiringuitos". Y reforzar la seguridad de la ciudad. Asunto del que estos dicen estar cada vez más preocupados al calor del repunte de las bandas juveniles y la derivada delincuencia en las calles. En este caso, el Ayuntamiento propone la incorporación de más de 1.083 nuevos efectivos de Policía, Bomberos y Samur-Protección Civil y la colocación de cámaras de vigilancia en espacios como la Plaza Elíptica y del Dos de Mayo. Ambas medidas, serán el señuelo que el equipo negociador de Almeida empleará a partir de mañana para atraer a su mejor aliado.

"Que sepan que esos 121 millones no irán a los bolsillos de los madrileños y que se pone en riesgo el gasto social cuando más importante es. Hay obras e infraestructuras, como las destinadas a Policía o Bomberos, que correrían peligro. Equipamientos, también", martilleó este jueves Almeida en línea con el discurso que lleva semanas agitando.

Desde Vox no tardaron en reaccionar al claro llamamiento. Y no, precisamente, para rebajar sus exigencias. A través de un comunicado, reafirmaron: "No es el momento de hacer aún más difícil la vida a vecinos, autónomos, profesionales y empresas a base de prohibir la entrada en Madrid o la imposición de sanciones continuadas que nos llevan a situaciones vergonzantes como la ocurrida con las multas de Plaza Elíptica". A renglón seguido, criticaron el comentario "infantil" que el alcalde había proferido a su portavoz municipal. Previamente, Almeida había cuestionado: "¿Porque Javier Ortega Smith no pueda circular con su vehículo por Gran Vía no va a negociar el presupuesto? El trayecto les va a costar a los madrileños 121 millones".

Vox culminaba el escrito diciendo que apoyará de forma independiente "aquellas [medidas] referidas a la bajada de impuestos y supresión de tasas", si bien por el momento esta vía no es transitable al haber descartado de plano el Ayuntamiento la posibilidad de votar Presupuestos y Ordenanzas Fiscales por separado. "Es jurídicamente posible, pero no lo vamos a hacer, porque significa separar gastos de ingresos, una irresponsabilidad", explican fuentes del área de Hacienda, liderada por Engracia Hidalgo.

La opción de la izquierda está muerta

Un pacto con la izquierda de Cibeles es completamente inverosímil. Las distancia ideológica entre el Consistorio bicéfalo y Más Madrid, PSOE o el Grupo Mixto puede medirse en años luz, y cuanto más cerca están las elecciones municipales, va en aumento. "La izquierda difícilmente apoyará [los Presupuestos] tal y como están configurados" y el Grupo Mixto primero "tienen que entenderse entre ellos" porque la concejala Marta Higueras "va por libre" y su portavoz, José Manuel Calvo, cree que esto es un "despropósito", desechó el propio Almeida esa posibilidad.

Desde la propia izquierda, los grupos que con sus votos podrían hacer realidad las Cuentas mostraron este jueves su rechazo absoluto al plan presupuestario. Rita Maestre, líder de Más Madrid, acusó al alcalde de "vivir en Marte" al defender el modelo de Reino Unido cuando "todo el mundo sabe ya que, a menos ingresos, menos gasto" en un proyecto de presupuestos y ordenanzas fiscales "que hace aguas" porque, a su juicio, las cuentas "no cuadran". Mientras que su homóloga socialista, Mar Espinar, pidió "al primer alcalde fake de la historia" de la ciudad que tire de "honestidad" y agradezca al Gobierno de España "la apuesta que ha hecho por la ciudad" ante esas "inversiones que va a dejar caer" el Ejecutivo municipal "porque no tienen proyecto para esta ciudad y porque no saben la situación de los distritos".

Con estos mimbres, todo el peso de la responsabilidad recae sobre Vox, "quien tiene capacidad de confluencia" como reconoció este jueves el alcalde. Más que nunca, los fantasmas de una prórroga presupuestaria sobrevuelan el Palacio de Cibeles.