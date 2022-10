Las carreteras se iluminarán según el número de coches y habrá huertos solares para abastecer los túneles

El Gobierno prepara una revolución en las carreteras españolas gracias a la necesidad de ahorrar energía tras el aumento de los precios. El Ejecutivo modernizará el sistema de iluminación con diferentes medidas, como la instalación de luces LED que graduarán su intensidad según el volumen de coches -nunca se apagarán- o de huertos solares que provoquen la autoeficiencia del alumbrado de los túneles. El objetivo es que en 2028, cuando terminen las actuaciones, la red viaria -que suma 26.400 kilómetros y que supone un gasto de 30 millones de euros en energía a las arcas públicas- ahorre un 50% su consumo eléctrico, una cifra que equivale al consumo anual de energía de 65.000 hogares o a la plantación de 3,5 millones de árboles.

"En los últimos años ha habido numerosas iniciativas, pero la reducción del consumo no ha llegado a materializarse y es necesario que reforcemos ese rumbo", ha explicado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado la Estrategia de Eficiencia Energética de la Red de Carreteras del Estado, con una inversión de 510 millones de euros en los próximos seis años. De este montante, 330 millones irán a parar a la modernización de los túneles y los 180 restantes, a la iluminación de las carreteras "a cielo abierto".

Desde el Ministerio explican que, además del ahorro a la mitad del consumo de electricidad -que ahora es de 145 millones de kilowatios al año- y de la creación de 7.500 puestos de trabajo directos, también se logrará ahorrar dinero en el mantenimiento y reducir "la de la dependencia de los combustibles fósiles". Esto lo conseguirán sustituyendo las luminarias de vapor de sodio de alta presión por iluminación LED e introduciendo un sistema que permitirá reducir o aumentar la potencia de las luces dependiendo de la cantidad de coches que haya.

En este punto, Sánchez ha hecho especial hincapié en que por seguridad "no habrá ni tramos oscuros ni peor iluminados", sino que se hará una "gestión inteligente" de las luces. En el caso de las autovías y autopistas, no cambia el criterio de iluminación cuando "discurran por suelo urbano" y la media de coches que pasen al día sea igual o superior a los 80.000. Si llueve más de 120 días al año, ese criterio se reduce hasta los 60.000 coches. Respecto a las carreteras convencionales, "no se iluminarán en general", aunque podrá hacerse en caso de que haya un tramo de concentración de accidentes y en los últimos dos años se hayan producido más del 50% de los accidentes por la noche.

El Gobierno también realizará actuaciones piloto con las que se instalarán paneles solares en los centros estatales relacionados con el tráfico y lo que han llamado como 'huertos solares' encima de los túneles para aprovisionarlos de energía. Asimismo, se establecerán puntos de recarga eléctrica y se prevé transformar la flota de vehículos que presta servicio en la red de carreteras. En la actualidad, la Dirección General de Carreteras (DGC) tiene más de 600 vehículos propios. De ellos, el 60% son ya 'eco', aunque el Ministerio espera alcanzar el 100% "en los próximos años".