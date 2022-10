El ex número 3 de Podemos se une a la carrera electoral con su propio proyecto y de la mano de un asesor del núcleo duro de Yolanda Díaz

El ya abarrotado escenario a la izquierda del PSOE cuenta ahora con un actor más: el Proyecto Drago, que echó a andar este lunes con el ex secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, como líder y cabeza más visible. Por ahora, Drago es únicamente una plataforma, pero Rodríguez confirmó que su intención es que se presente a las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo y a "muchas otras que vendrán" después, como las generales. Si lo hará en solitario o en alianza con otras formaciones, como Podemos o Sumar, es una incógnita. Pero lo cierto es que Rodríguez es ahora mucho más cercano a Yolanda Díaz que a su antiguo partido y, de hecho, Héctor Morán, uno de los asesores más próximos de la vicepresidenta, es también uno de los promotores de Drago.

El proyecto toma el nombre del monumental Drago Milenario de Icod de los Vinos (Tenerife), un árbol enormemente simbólico para Canarias, y una de las señas de identidad que quiso destacar Rodríguez este lunes fue precisamente que la plataforma tendrá "vocación archipielágica" y será "de clara obediencia canaria". Fuentes del equipo de Yolanda Díaz aseguran que la presencia de Héctor Morán es a título personal y la enmarcan en esa lógica, ya que el asesor es canario y fue muy próximo a Rodríguez hasta su salida de Podemos. El exsecretario de Organización morado dejó el partido hace ahora un año, cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acordó retirarle su acta de diputado tras ser condenado por un delito de atentado a agente de la autoridad.

Desde entonces, Rodríguez se ha mostrado crítico con Podemos, pese a que la formación le ha mostrado su apoyo por lo que considera una decisión injusta de Batet y llegó incluso a amenazar con acusar de prevaricación en los tribunales a la presidenta del Congreso. De hecho, el escaño de Rodríguez no ha sido aún renovado en la Cámara Baja, algo que no ha sido suficiente para el ex número tres de Podemos, cuyo alejamiento podría llevarle a competir en las urnas contra el que fue su partido hasta hace doce meses.

Y es que el nuevo líder de Drago aseguró que la plataforma, pese a no estar aún registrada como partido, tiene "vocación de incidencia social y política, lo que implica sin lugar a ninguna duda" que va a estar "presente en la contienda electoral en mayo", cuando se elegirá la nueva composición del Parlamento de Canarias, los siete cabildos y los 88 ayuntamientos de las islas. "En qué formato o con qué fórmula, se irá viendo. Esto son decisiones colectivas, no solo es Alberto Rodríguez", señaló igualmente el dirigente, que no cerró la puerta a negociar una alianza con Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, o incluso con el propio Podemos.

Drago, siguiendo los pasos de Sumar

Por ahora, sin embargo, ni unos ni otros han dado públicamente su opinión sobre el lanzamiento del Proyecto Drago, y consultados sobre el asunto evitan ofrecer una respuesta oficial. En privado, no obstante, el entorno de Díaz asegura que la vicepresidenta no ha tenido nada que ver en la formación de la nueva plataforma, aunque sí mantiene una buena relación con Rodríguez. Y las similitudes entre Drago y Sumar son evidentes: ambos son plataformas, ambos se presentan como un vehículo para la participación ciudadana -Rodríguez aseguró que "colectivos de toda Canarias" le han presionado para "salir ya, porque quieren participar"- y ambos barajan la posibilidad de concurrir a las elecciones.

Podemos tampoco ha querido valorar el lanzamiento de Drago por quien fue hasta el año pasado su secretario de Organización, aunque en algunos sectores de la formación la presencia en el acto de presentación de un asesor de Yolanda Díaz no ha sentado especialmente bien. La puesta en marcha del nuevo proyecto ha tenido lugar, además, en un momento en el que la rama canaria de Podemos se encuentra especialmente debilitada, ya que a la salida de Rodríguez -su principal referente- hace un año se unió en marzo de 2022 el abandono de la que era la segunda diputada de Podemos por Canarias, Meri Pita, que aseguró que el partido "no es en estos momentos una organización ni democrática ni mucho menos plurinacional".

Con todo, Rodríguez no quiso cerrar este lunes la puerta a que su nuevo Proyecto Drago pueda llegar a acuerdos con Podemos o integrarse en Sumar. "Siempre que las relaciones se lleven desde el respeto, siempre que se respete el carácter canario y la capacidad de toma de decisiones en nuestro archipiélago sobre los asuntos que nos afectan aquí, siempre que se respete esa diversidad y ese carácter confederal que tiene Canarias, que somos ocho islas, más la gente que está fuera... Siempre que se respete eso, vamos a tener toda la disposición del mundo a hablar con quien sea", sostuvo el líder de Drago.